코스피, 외인·기관 동반 순매도에 약세...코스닥은 올해 장중 최고치

[아시아경제 박지환 기자] 코스피가 장초반 외국인과 기관의 순매도세에 약세를 이어가고 있다. 코스닥는 4거래일 연속 상승세를 이어가며 올해 연중 최고치를 새로 썼다.

1일 오전 9시18분 기준 코스피는 전 거래일 대비 0.24%(7.75포인트) 하락한 3288.93를 가리키고 있다. 이날 코스피는 전거래일보다 0.04%(1.24포인트) 오른 3297.92에서 출발해 3290선 안팎에서 소폭 등락하고 있다.

투자자별로는 개인이 2565억원 순매수하며 지수를 방어하고 있다. 외국인과 기관은 각각 447억원, 2096억원 순매도 했다.

시가총액 상위종목 중에서는 등락이 엇갈렸다. 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 80,200 전일대비 500 등락률 -0.62% 거래량 4,405,791 전일가 80,700 2021.07.01 09:47 장중(20분지연) 관련기사 "삼성폰 중 역작" 갤럭시S21 울트라 '최고의 스마트폰' 선정코로나19 재확산되지만…美 증시 기대심리로 코스피 상승 마감1분기 韓스마트폰 히트작은 갤럭시S21…삼성 점유율 67% close (-0.62%)와 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 125,500 전일대비 2,000 등락률 -1.57% 거래량 1,132,127 전일가 127,500 2021.07.01 09:47 장중(20분지연) 관련기사 코로나19 재확산되지만…美 증시 기대심리로 코스피 상승 마감외국인 ‘사자’…코스피 강보합세내수회복 기대감…활짝 웃는 중소형주 펀드 close (-1.18%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 237,500 전일대비 2,000 등락률 -0.84% 거래량 260,380 전일가 239,500 2021.07.01 09:47 장중(20분지연) 관련기사 코로나19 재확산되지만…美 증시 기대심리로 코스피 상승 마감외국인 ‘사자’…코스피 강보합세미국 증시 훈풍에…코스피 장중 3300선 돌파 close (-0.84%), 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 266,000 전일대비 2,500 등락률 -0.93% 거래량 118,830 전일가 268,500 2021.07.01 09:47 장중(20분지연) 관련기사 코로나19 재확산되지만…美 증시 기대심리로 코스피 상승 마감외국인 ‘사자’…코스피 강보합세셀트리온, '렉키로나' 유럽 유망 코로나19 치료제 선정 close (-0.93%) 등이 내림세다. 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 162,000 전일대비 1,000 등락률 -0.61% 거래량 1,619,551 전일가 163,000 2021.07.01 09:47 장중(20분지연) 관련기사 코로나19 재확산되지만…美 증시 기대심리로 코스피 상승 마감외국인 ‘사자’…코스피 강보합세제2의 아이진 찾았습니다 close (0.61%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 419,500 전일대비 2,000 등락률 +0.48% 거래량 156,485 전일가 417,500 2021.07.01 09:47 장중(20분지연) 관련기사 코로나19 재확산되지만…美 증시 기대심리로 코스피 상승 마감외국인 ‘사자’…코스피 강보합세미국 증시 훈풍에…코스피 장중 3300선 돌파 close (1.08%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 854,000 전일대비 4,000 등락률 +0.47% 거래량 83,731 전일가 850,000 2021.07.01 09:47 장중(20분지연) 관련기사 [특징주]LG화학·삼성SDI 등 2차전지 제조업체 강세코로나19 재확산되지만…美 증시 기대심리로 코스피 상승 마감외국인 ‘사자’…코스피 강보합세 close (1.29%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 721,000 전일대비 23,000 등락률 +3.30% 거래량 269,911 전일가 698,000 2021.07.01 09:47 장중(20분지연) 관련기사 [특징주]LG화학·삼성SDI 등 2차전지 제조업체 강세[클릭 e종목]"삼성SDI, EV향 생산능력 확대…실적 호조"코로나19 재확산되지만…美 증시 기대심리로 코스피 상승 마감 close (3.15%) 등이 올랐다.

반면 코스닥는 오름세를 보이고 있다. 같은 시각 지수는 0.17%(1.71포인트) 오른 1031.67을 나타냈다. 지수는 전 거래일 대비 0.05%(0.52포인트) 오른 1030.48로 장을 시작했다. 장 초반에는 1032.87까지 오르며 지난 4월19일 기록한 장중 기준 최고가(1032.64) 기록을 경신했다.

투자자별로는 개인이 나홀로 772억원 순매수했다. 외국인과 기관은 각각 525억원 204억원 순매도 중이다.

시가총액 상위 종목중에서는 셀트리온헬스케어가 -0.09% 내린 11만5600원을 가리키고 있다. 이외에도 에코프로비엠(-0.28%), CJ ENM(-0.05%), SK머티리얼즈(-0.09%) 등이 하락했다. 반면 펄어비스(9.11%), 씨젠(2.90%), 카카오게임즈(0.87%) 등이 상승했다.

한지영 키움증권 연구원은 "국내 증시는 제한적인 주가 흐름을 보일 것으로 예상된다"며 "델타 변이 대유행 우려, 미국 공급관리협회(ISM) 제조업 지수(1일), 비농업부문 고용(2일) 등 미국의 대형 경제 지표를 둘러싼 관망 심리가 상존할 전망"이라고 말했다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr