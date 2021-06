[아시아경제 박준이 기자] HMM HMM 011200 | 코스피 증권정보 현재가 43,600 전일대비 700 등락률 -1.58% 거래량 3,943,256 전일가 44,300 2021.06.29 15:30 장마감 관련기사 HMM, 1만3000TEU급 초대형선 12척 신조 발주…1조8000억원 규모“HMM” 대호재 나왔다! 황금 수혜 株 또 갑니다!“두산중공업” 대호재 나왔다! 황금 수혜 株 또 갑니다! close 은 중장기 경쟁력을 강화하기 위해 컨테이너 선박 12척 등 신규 시설 투자에 약 1조7775억8909만원을 투자하기로 결정했다고 29일 공시했다.

박준이 기자 giver@asiae.co.kr