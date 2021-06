◆우정사업본부 인사 <3급> ▶서울노원우체국장 방연호 <4급> ▶우정공무원교육원 교육기획과장 김유미 ▶서울동작우체국장 서규환 ▶경인지방우정청 금융사업국장 손일만 ▶화성동탄우체국장 김형삼 ▶파주우체국장 양현석 ▶구리우체국장 홍정란 ▶의정부우편집중국장 김한우 ▶남부산우체국장 정문효 ▶부산영도우체국장 김수천 ▶양산우체국장 이원호 ▶통영우체국장 박기호 ▶부산우편집중국장 김영락 ▶논산우체국장 석용진 ▶전남지방우정청 사업지원국장 신용영 ▶순천우체국장 이한우 ▶경북지방우정청 우정사업국장 김경록 ▶경북지방우정청 사업지원국장 류희발 ▶서대구우체국장 이윤근 ▶대구달서우체국장 박인호 ▶대구수성우체국장 류대규 ▶포항우체국장 한인숙 ▶구미우체국장 조정득 ▶영주우체국장 이재용 ▶전북지방우정청 사업지원국장 신성호 ▶군산우체국장 양현철 ▶강원지방우정청 사업지원국장 박재석 ▶춘천우체국장 김수남 ▶삼척우체국장 김춘일

김봉수 기자 bskim@asiae.co.kr