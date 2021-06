국민의힘 토론배틀 '8강 확정'…고3 김민규 학생·김연주 아나운서 진출

[아시아경제 금보령 기자] 국민의힘 대변인단이 될 8명의 후보가 가려졌다.

27일 국민의힘 대변인단을 선정하는 토론배틀 '나는 국대다' 16강전 결과 김민규(2003년생)·김연주(1966년생)·민성훈(1987년생)·신인규(1986년생)·양준우(1995년생)·임승호(1994년생)·황규환(1981년생)·황인찬(1997년생)씨가 8강에 올랐다.

고등학교 3학년생 김민규씨, 김연주 전 아나운서, 오세훈 서울시장 선거 당시 유세차에 올랐던 양준우씨, 황규한 전 국민의힘 상근부대변인 등이 8강에 진출한 반면, 채널A '하트시그널'에 출연했던 장천 변호사, 양기열 은평구의원 등은 탈락의 고배를 마셨다.

이날 토론 주제는 '만 65세 이상 지하철 무료 이용'과 '제5차 재난지원금 전 국민 지급'이었다. 16명의 후보자들은 4명씩 4팀으로 나뉘어 토론배틀을 벌였다.

이준석 국민의힘 대표는 이날 "이번 전당대회를 통해 국민의힘이 약속한 변화는 일반 국민들 중에서도 능력과 의지가 있는 분들이 정치에 기여하고 참여할 수 있는 기회를 만들겠다는 것"이라며 "토론을 지켜보는 대한민국의 많은 국민들에게 희망을 줄 수 있는 새로운 제도가 됐으면 좋겠다"고 말했다.

토론배틀은 오는 30일 8강전, 다음 달 5일 결승전으로 진행된다. 최고 득점자 2명은 대변인, 다른 2명은 상근 부대변인으로 활동하게 된다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr