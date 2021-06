정세균, 여권 심장부 광주서 본격 '세몰이'…균형사다리 발대

"도덕적 상위 1% 정치인 자신"

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 여권 대선 주자인 정세균 전 국무총리의 지지 조직인 ‘균형사다리 광주·전남 본부’가 본격 활동에 돌입했다.

균형사다리 광주·전남본부는 27일 광주 김대중컨벤션센터에서 발대식을 갖고 본격적인 정 전 총리의 지원사격에 나섰다.

균형사다리는 어린 시절 가난을 극복하고 6선 국회의원, 국회의장, 국무총리를 역임한 정 전 총리의 정신을 담아 사다리를 통해 강한 대한민국으로 함께 오르자는 의미를 담고 있다.

발대식에는 조오섭·김회재·신정훈 국회의원과 정병석 전 전남대학교 총장, 노영옥 전 노무현재단 광주지역위 공동대표, 김종식 목포시장, 구충곤 화순군수를 비롯해, 기초자치단체장, 전현직 기초의원 등 대거 참석했다.

정 전 총리는 정권 재창출을 위해 승리할 수 있는 후보의 자질로 ‘도덕성’을 꼽았다.

그는 “수많은 가짜뉴스들이 판치고 이 시기에 당당할 수 있는 후보가 필요하다”며 “정치 인생 동안 다 ㄴ한 번도 비리로 문제되지 않았던 사람이 저 정세균이다”고 말했다.

이어 “도덕적으로 흠잡을 곳 없고 그 도덕성 만큼은 상위 1% 정치인이라 자신있게 말할 수 있다”고 강조했다.

또 민주당의 적통성을 언급했다.

정 전 총리는 “갈등과 분열없이 하나로 똘똘 뭉쳐야 승리할 수 있다”며 “어려울 때마다 당을 지켰고 이제는 당을 하나로 만들어 정권 재창출의 통합을 이뤄내겠다”고 자신했다.

이어 “정치 입문 전 기업에서 실물경제를 배웠고 국무총리까지 거치면서 경제 전문가라는 이야기를 들었다”면서 “강한 대한민국, 강한 경제 세계 경제 대국을 넘어 국민소득 4만달러 시작을 이루겠다”고 강조했다.

한편 정 전 총리는 발대식에 앞서 청년 창업대표단과의 간담회와 함께 민주당 소속 광주·전남 광역·기초의원들과 간담회를 가졌다. 발대식 이후에는 지역 원로들과의 간담회도 진행했다.

