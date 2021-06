현대차, 코로나 확진자 속출에 임단협도 초비상

[아시아경제 이기민 기자] 현대자동차에서 코로나19 집단감염이 벌어진 가운데 임금 및 단체협약(임단협)에도 초비상이 걸렸다.

27일 업계에 따르면 현대차 사측 교섭위원인 임원 A씨가 최근 코로나19 확진 판정을 받으면서 울산 보건당국이 교섭장에 나온 인원들에 대해 역학조사를 벌이고 있다.

울산 보건당국은 교섭장 확진자 관련 115명에 대해 단순·밀접 접촉자, 능동감시 대상자 등을 판단해 결과를 통보한 상태다. 2주간 격리해야 하는 밀접 접촉으로 분류된 인원수만 32명이고, 능동감시 대상자도 22명인 것으로 나타났다.

밀접 접촉자는 주말 사이 코로나19 검사를 받았다. 능동감시 대상자에 대해 보건 당국은 이달 29일 사내검사소에서 추가 검사를 실시할 예정이다.

A씨는 최근 집단감염이 발생한 현대차 국내사업본부가 있는 서울 강남구 오토웨이 타워에서 근무하고 있다. 오토웨이 타워는 국내사업본부와 자율주행 연구소가 입주한 핵심본부다.

최근 현대차 국내사업본부에서는 임직원 11명이 코로나19 확진 판정을 받은 바 있다. 이 때문에 현대차는 질병관리본부 지침에 따라 강화된 재택근무 명령을 내린 상태다.

현대차 관계자는 이에 대해 "A씨는 최근 확진자가 나온 오토웨이 타워에서 근무하고 있는 것은 맞다"면서도 "오토웨이 타워 집단 감염과의 연관성은 아직 확인되지 않았다"고 말했다.

업계에서는 노사 교섭위원들의 자가격리 등으로 인해 현대차의 임단협 교섭 진행에도 차질이 빚어질 것으로 관측된다. 현대차는 지난달 26일 울산공장 본관에서 임단협 상견례를 열고 본격적인 교섭을 벌이고 있다. 애초 지난 25일 11차 교섭을 벌인 노사는 오는 29일 12차 교섭을 진행할 계획이었다.

다만 현대차는 단순 접촉자·코로나19 음성 판정을 받은 인원들로 교섭을 진행하고, 일부 실무 교섭은 화상회의 등 비대면 수단을 이용해 진행하겠다는 방침이다. 현대차 관계자는 "대면 회의와 비대면 회의를 동원해 임단협을 진행할 계획"이라며 "다만 방역당국의 지침에 따라 변경될 수 있다"고 언급했다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr