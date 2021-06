[포토] 돌아온 음악축제 '2021 뷰민라'

[아시아경제 윤동주 기자] 6월의 마지막 주말을 맞은 27일 서울 송파구 올림픽공원에서 열린 야외 음악 페스티벌 '뷰티풀 민트 라이프 2021'에 많은 관객들이 입장하기 위헤 줄을 서고 있다.

대규모 야외 대중음악 축제는 코로나19 사태 이후 1년 8개월만이다. 행사를 주최한 민트페이퍼사는 어렵게 성사된 대중음악 공연인만큼, 방역에 온 신경을 쏟았다. 스탠딩 존을 폐지하고 전 객석을 거리두기 좌석으로 바꿖고, 10분 안에 코로나19 감염여부를 확인할 수 있는 신속 항원 키트를 도입했다.

관객들은 음성 판정을 받고 ‘검역 완료’라 적힌 흰색 팔찌를 착용한 후에야 공연장에 입장할 수 있었다.

