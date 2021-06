신규 공매도 가능 종목, 대차잔고 90% 급증…SKIET 4배 증가

[아시아경제 지연진 기자]이달 코스피200과 코스닥150 종목변경이 이뤄지면서 편입종목을 중심으로 대차잔고가 급증한 것으로 분석됐다. 다만 주가 하락이 큰 종목과 공매도 거래비중이 일치않지 않는 모습을 보여 공매도 영향은 제한적인 것으로 평가됐다.

27일 삼성증권이 코스피200과 코스닥150 정기변경에 따른 편출입 종목들의 대차잔고 증감률을 분석한 결과 이달 1일부터 지난 23일까지 제외종목은 대차잔고가 54% 감소한 반면, 편입종목은 90% 증가한 것으로 나타났다. 특히 SK아이테크놀로지(SKIET)의 경우 유동주식 부족으로 이달 초 대차잔고가 미미했지만 코스피200 편입 이후 400% 넘는 증가세를 보였다. 대한전선도 6월 초 대비 3배가 넘는 대차잔고 증가율을 기록했다.

6월 코스피200 편입종목의 경우 이달 11일 편경일 당일 거래량대비 공매도비율은 16%까지 치솟았으며, 변경일 이후부터는 평균 2%를 밑돌았다. 변경일 당일 편입종목의 공매도비율은 동원산업이 24.9%로 가장 높았고, 효성티앤씨(24.6%)와 SK바이오사이언스(22.5%), 효성첨단소재(13.0%), SK IET(6.1%), 대한전선(5.1%) 등의 순이었다.

코스닥150 편입종목도 마찬가지도 변경일 당일 공매도 비율이 치솟았고, 제외종목은 변경일 이전부터 점진적으로 완화된 것으로 분석됐다. 전균 삼성증권 연구원은 "지수에서 제외되면 공매도가 허용되지 않기 때문에 숏포트폴리오 청산 압박이 상대적으로 크게 작용한 것으로 추정된다"며 "변경일 당일 편입종목의 공매도 비중이 급증한 것은 편입종목들이 공매도 가능 종목군으로

분류되면서 일시에 공매도 거래가 집중됐고, 경험적으로 신규편입 종목은 편입 이후 일정기간 상대적인 약세를 보였다는 점을 활용한 것으로 해석된다"고 설명했다.

특히 코스닥150 편입종목은 변경일 이전부터 대차잔고가 지속적으로 증가했다. 변경일 이전부터 공매도 등의 수요를 예상하고 대차잔고를 구축하는 패턴인데, 변경일 당일 차입과 공매도가 동시에 이뤄졌다는 추정이다.

또 정기변경 편출입 종목을 제외한 기존 종목의 경우 공매도 비중이 높은 종목들은 시장대비 변동성이 상대적으로 높았고, 공매도 비중이 낮은 경우 시장대비 초과 성과를 보인 것으로 확인됐다. 다만 이달 중 주가하락률이 높았던 종목의 공매도 비중은 시장 전체 평균에서 크게 벗어나지 않았다. 전 연구원은 "공매도가 주가 하락에 직접적인 영향을 줬다고 평가하기는 어렵고, 펀드멘털 요인과 이벤트 여부, 수급 상황 등 주가 추이를 종합적으로 판단할 필요가 있다"며 "공매도 변수가 주가에 미치는 영향은 제한적이거나 케이스바이케이스로 판단해야 할 것"이라고 말했다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr