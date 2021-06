신임 교정본부장에 행정고시 출신 유병철 서울구치소장… 박사 출신 교정행정 전문가

[아시아경제 최석진 기자] 신임 법무부 교정본부장에 유병철 서울구치소장(57)이 임용됐다.

27일 법무부는 다음달 1일자로 유 소장을 교정본부장에 임용한다고 밝혔다.

부산고와 동국대학교 법학과를 졸업한 유 소장은 1994년 제37회 행정고시에 합격했다. 그는 행정고시에 합격한 이후에도 1997년 연세대학교 공안행정학과에서 석사 학위를 받고 2008년 영국 리즈대학교 형사사법학과에서 박사 학위를 받은 학구파로 알려졌다.

유 소장은 ▲교정본부 교정정책단장 ▲광주교도소장(2011년) ▲서울남부구치소장(2015년) ▲법무부 교정정책단장(2016년) ▲대전지방교정청장(2018년) ▲서울지방교정청장(2019년) 등 교정본부 내 요직을 두루 거친 교정행정 전문가로 현재 서울구치소장을 맡고 있다.

법무부는 "앞으로 신임 교정본부장이 그간 현장에서 쌓은 풍부한 경험과 교정정책에 대한 전문성을 바탕으로 공공안전 확립과 교정행정에서의 인권가치 구현에 크게 기여할 것으로 기대하고 있다"고 밝혔다.

최석진 기자 csj0404@asiae.co.kr