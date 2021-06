자율주행기술개발혁신사업단, 자율주행 '레벨4+' 기술개발 본격화… 7년간 1조1000억 지원

2027년 융합형 레벨 4+ 자율주행차 상용화 기반 박차

정부, 7년간 1조974억원 지원… 373개 연구기관 3474명 연구원 참여

[아시아경제 구은모 기자] 자율주행기술개발혁신사업단은 지난 17일 53개 세부과제에 대한 착수보고를 완료하고 안전하고 완벽한 자율주행이 가능한 레벨4+ 자율주행 기술 개발을 본격적으로 시작했다고 27일 밝혔다.

자율주행기술개발혁신사업은 산업통상자원부, 과학기술정보통신부, 국토교통부, 경찰청 등 4개 부처가 추진하는 다부처 협업사업으로 7년간 총사업비 1조974억원을 투입해 진행하는 사업이다.

이번 사업은 사업단과 각 부처 연구·개발(R&D) 전문기관이 공동 관리하며 융합형 레벨4+ 자율주행 상용화 기반 완성을 목표로 ▲차량융합 신기술 ▲ICT 융합 신기술 ▲도로교통융합 신기술 ▲서비스 창출 ▲생태계 구축 등 5대 전략분야를 중심으로 88개 세부과제를 지원한다. 올해 선정된 53개 세부과제에는 총 373개 자율주행 관련 기관의 석·박사 1524명을 포함해 3474명의 연구인력이 참여해 레벨4+ 상용화 연구개발을 진행할 예정이다.

산업통상자원부는 차량융합 신기술 개발과 자율주행 생태계 구축 등 2개 전략분야, 16개 세부과제에서 현대모비스, 만도, 서울로보틱스, 한국자동차연구원, 한국표준협회, 카이스트 등 중소·중견기업 54개, 대기업 8개, 국책연구기관 21개, 대학 11개 등 총 104개의 기관에 석·박사 341명을 포함, 799명의 연구인력이 참여해 자율주행 차량의 인지·판단·제어를 위한 자율주행 차량부품 개발을 주도한다.

과학기술정보통신부는 ICT 융합 신기술, 차량융합 신기술, 자율주행 생태계 구축 등 3개 전략분야, 15개 세부과제에서 KT, 모라이, 스트리스, 한국전자통신연구원(ETRI), 한국생산기술연구원, 서울대 등 중소·중견기업 35개, 대기업 6개, 국책연구기관 21개, 대학 18개 등 총 92개의 기관에 석·박사 316명을 포함, 전체 903명의 연구인력이 참여하여 데이터 수집·가공 자동화 기술, 차량통신·보안, 클라우드·엣지 연계 자율주행 AI 소프트웨어, 시뮬레이터 개발 등을 추진한다.

국토교통부는 도로교통융합 신기술 개발, 자율주행 서비스, 자율주행 생태계의 3개 전략분야, 13개 세부과제에서 현대자동차, SK텔레콤, 카카오모빌리티, 오토노머스에이투지, 한국교통안전공단, 한국교통연구원, 연세대 등 중소·중견기업 40개, 대기업 12개, 국책연구기관 26개, 대학 18개 등 총 103개의 기관에 석·박사 540명을 포함, 전체 1085명의 연구인력이 참여하여 도로-교통기술, 동적지도, 법/제도 개선, 모빌리티 서비스 실증 등을 주도한다.

경찰청은 도로교통융합 신기술, 자율주행 생태계의 2개 전략분야, 9개 세부과제에서 LG유플러스, 네이버시스템, 차지인, 도로교통공단, 한국전자기술연구원, 한양대 등 중소·중견기업 32개, 대기업 1개, 국책연구기관 8개, 대학 17개 등 총 74개 기관에 석·박사 327명을 포함, 전체 687명의 연구인력이 참여하여 교통안전과 소통 확보를 위해 도로교통법 등 법제도 전반을 검토하고, 자율주행차의 운전능력 사전검증 및 운행 지원체계와 교통사고 분석기술 개발 등을 추진할 예정이다.

최진우 사업단장은 “이번 사업은 다부처 단일사업으로 추진되는 만큼 통합목표 달성을 위해 부처 간 경계를 두지 않고 세부과제 간 구체적인 연계·협력방안을 마련할 예정”이라며 “사업 성공을 위해 사업단이 전방위적 매개체 역할을 하겠다”고 밝혔다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr