KOTRA 노사, 윤리경영 실천 '맞손'

[아시아경제 김혜원 기자] KOTRA와 KOTRA 노동조합은 지난 25일 오후 본사에서 청렴한 조직문화 확산과 부패 예방을 위해 'KOTRA 노사가 함께하는 윤리경영 실천 협약'을 체결했다고 27일 밝혔다.

KOTRA 노사는 반부패·청렴 활동에는 노사가 따로 없으며 공동노력과 실천이 필요하다는 데 뜻을 같이 하며 이번 협약을 맺었다.

협약 주요 내용은 ▲준법 및 투명·공정한 업무 처리 ▲조직 내 청렴 의식 제고와 제도 개선 ▲갑질, 직장 내 괴롭힘 등 부적절한 관행 근절 등이다.

유정열 KOTRA 사장은 "노동조합이 반부패·인권 보호 활동에 동참하는 데 큰 의미가 있다"며 "이번 협약을 계기로 윤리경영에 대한 노사 간 공감대를 더욱 확산시키고 국민에게 신뢰받는 KOTRA를 만들도록 노력하겠다"고 밝혔다.

