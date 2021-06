현대차그룹, 유럽서 전기차 누적 판매 20만대 넘어

[아시아경제 이창환 기자] 현대차와 기아가 유럽에서 전기자동차 누적 판매 20만대를 돌파했다.

27일 현대차와 기아에 따르면 이들은 유럽 시장에서 올해 5월까지 총 22만7919대의 전기차를 판매했다. 현대차가 13만1719대, 기아 9만6200대를 팔았다.

작년 누적 10만대를 달성한 데 이어 1년 만에 20만대를 넘겼다. 2014년 기아가 쏘울EV로 유럽에서 전기차 판매를 시작한 이후 7년 만의 성과다.

2014년 662대에 불과했던 전기차 판매량은 2017년 처음으로 연간 1만대를 넘긴 뒤 지속적으로 성장했다.

올해도 지난달까지 작년 같은 기간 대비 99.5% 늘어난 4만3865대가 판매돼 처음으로 연간 10만대 판매를 넘어설 전망이다.

차종별로는 코나EV가 누적 판매 9만1302대를 기록했고, 니로EV(5만8774대)가 뒤를 이었다. 이어 아이오닉(구형)EV 4만3대, 쏘울EV 3만7426대 순이다.

올해 하반기에는 현대차그룹의 첫 전용 전기차인 현대차 아이오닉 5와 기아의 전용 전기차 EV6가 본격적으로 판매되기 시작하면서 현대차그룹의 전기차 판매량은 더 증가할 전망이다.

