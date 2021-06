올해 1분기 세계 상품 교역량 전년比 14% 늘어

[아시아경제 박병희 기자] 세계무역기구(WTO)는 올해 1분기에 수출과 수입을 포함한 세계 상품 교역량이 미국 달러화 환산 금액 기준으로 지난해 같은 기간보다 14% 증가했다고 27일 발표했다.

백신 보급으로 글로벌 경제가 회복세를 타면서 상품 거래가 더 활발해지고 원자재를 포함한 상품의 가격도 올랐기 때문이다.

교역량을 기준으로 한 상품 교역도 전 분기 대비 2.1%, 전년 동기 대비 4.3% 각각 증가했다.

아시아 지역이 가장 높은 증가율을 보인 가운데 지역별로 편차를 나타냈다.

교역량을 기준으로 수출은 전년 동기대비 아시아(21.0%)와 유럽(1.9%)이 증가했고 중남미(-0.1%), 북미(-2.2%), 아프리카(-4.6%), 중동(-8.4%), CIS(-13.9%) 등은 줄었다. 상품 수입은 아프리카(-0.9%)와 중동(-2.7%)을 제외한 모든 지역에서 늘었다.

상당수 국가가 코로나19 이전 수준을 회복했지만, 일부 국가는 그렇지 못했다.

거래액(미 달러화) 기준으로 코로나19 이전인 2019년 1~4월과 올해 1~4월 상품 수출액을 비교한 결과, 잠비아가 원자재 수출가격 상승 등에 힘입어 가장 높은 38%의 증가율을 기록했다.

이어 가나(33%), 베트남(32%), 대만(31%), 중국(31%), 브라질(16%), 유럽연합(10%), 한국(9%), 일본(6%), 미국(1%) 등의 순으로 나타났다. 영국(-3%), 아이슬란드(-6%), 러시아(-8%), 이스라엘(-15%), 이란(-26%) 등은 수출이 줄었다.

WTO는 코로나19 회복세와 지난해 2분기 최악을 기록했던 기저효과 등에 따라 올해 2분기 글로벌 상품 교역은 더 큰 폭의 증가세를 보일 것으로 전망했다.

