SSG닷컴, SSG랜더스 탄생 100일 축하 기획전

신선식품 1+1에 가공식품 50% 할인 … 공식 유니폼·모자 판매

[아시아경제 조인경 기자] SSG닷컴이 프로야구 SSG랜더스 창단 100일을 앞두고 오는 28일부터 다음달 4일까지 일주일 간 'SSG랜더스 탄생 100일 스페셜위크' 프로모션을 연다고 27일 밝혔다.

우선 다음달 2~4일 3일간 SSG랜더스 '푸빌라 유니폼' 사전예약을 진행한다. 7월2~3일 '신세계 데이' 경기에서 SSG랜더스 선수단이 착용하는 특별 유니폼으로, 신세계백화점이 만든 자체 캐릭터 푸빌라와 친구들을 활용해 제작했다.

행사 기간 동안 '랜더스 스페셜위크' 이벤트 페이지에 100일 축하 댓글을 남긴 고객에게는 추첨을 통해 인천 SSG랜더스필드 스카이박스 입장권과 SSG머니 적립금을 제공할 계획이다.

SSG닷컴 신세계백화점몰에서 구매한 고객에게는 추첨을 통해 SSG랜더스 관련용품을 경품으로 증정한다. 구매 금액대별로 추신수 선수의 등번호가 새겨진 SSG랜더스 푸빌라 유니폼, '오노마 선크림', SSG랜더스 '플로깅백' 등을 제공한다.

야구를 관람하며 먹기에 좋은 상품들을 모아 초특가전 행사도 연다. 대표 상품으로 '햇 찰옥수수 5입'을 44% 할인한 6480원에, 의성자두 1㎏을 1+1 구성으로 9900원에, '호주 청정우 냉장 안심 스테이크 300g'을 30% 할인한 1만3390원에 판매한다. '피코크 초코칩쿠키', '티아시아 커리', '립톤 아이스티' 등 인기 가공상품도 1+1 구성, 50% 할인 등을 적용해 저렴한 가격에 선보인다.

새벽배송에서는 10% 할인쿠폰을 발급하고, SSG푸드마켓 상품 구매 고객에게는 스타벅스 우산을 사은품으로 제공한다. SSG랜더스 공식 유니폼, 모자, 야구공, 마스크 등을 한 곳에 모은 100일 기념 축하상품 기획전도 진행한다.

김진설 SSG닷컴 마케팅담당은 "기존에 진행한 야구단 마케팅 분석 결과, 고객 방문이 늘고 매출이 증가하는 등 야구-유통간 시너지가 컸다"며 "오는 7월 2~3일 SSG랜더스필드에서 열리는 신세계 데이와 창단 100일인 7월7일을 앞두고 쓱닷컴에서 먼저 야구 행사 열기를 끌어올리겠다"고 말했다.

