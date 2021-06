[아시아경제 박지환 기자] CJ CGV CJ CGV 079160 | 코스피 증권정보 현재가 30,600 전일대비 200 등락률 +0.66% 거래량 385,288 전일가 30,400 2021.06.25 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-11일美 FDA 임상 3상 완료! 2000조 시장 거머쥘 바이오 新 대장주이번 주 도착하는 ‘mRNA’ 관련 역대급 수혜주 close 는 종속회사인 씨제이포디플렉스의 신종자본차입과 관련 "대주인 더하이스트제십구차 및 에이원에디터(이하 대주)와 자금보충약정을 체결하기로 결정했다"고 25일 공시했다.

씨제이포디플렉스의 원리금 지급금액 부족 등의 사유 발생시 부족자금을 대주에 대여의 형태로 보충하는 형식이다.

약정금액은 약 300억원, 약정기간은 3년 또는 씨제이포디플렉스의 차입금 상환시까지다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr