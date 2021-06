구례군, 아이들이 행복한 ‘자연아이 꿈 놀이터’ 개장

어린이·군민 참여 설계, 선호도 조사 결과 반영

도토리동산, 점핑네트, 집라인, 그네 등 조성

[아시아경제 호남취재본부 육미석 기자] 전남 구례군(군수 김순호)은 구례읍 서시천체육공원 내 ‘자연아이 꿈 놀이터’를 개장했다고 22일 밝혔다.

군은 놀이터 조성을 위해 지난 2019년 8월 관내 초등학교 학부모 등을 포함한 놀이터 합동추진팀을 구성해 지속적인 민·관 협력을 통해 차근차근 단계를 밟아왔다.

합동추진팀은 선진지 현장조사와 토의, 놀이기구 선호도 조사와 수요자 의견수렴을 추진했다.

군은 최신 디자인 및 공법을 위한 제안 공모 절차 등을 거쳐 지난 3월 공사에 착공했다.

이후 놀이기구 설치 공사를 완료하고 안전점검 및 안내판 설치, 현장 주변 정리 등을 마친 후 어린이들의 높은 기대감 속에 개장했다.

약 1000㎡의 놀이터에는 어린이와 학부모의 선호도를 반영하여 ▲암벽등반, 미끄럼틀, 스카이워크, 네트놀이 등을 아우르는 도토리 동산 ▲트램펄린과 네트놀이를 결합한 점핑네트 ▲공중놀이기구인 집라인 ▲무지개 모양의 틀에 널찍한 바구니모양의 무지개그네 등 놀이기구 4종을 설치했다.

놀이터 명칭은 약 50여 편의 공모작 중 구례읍 학부모가 제시한 ‘자연아이 꿈 놀이터’가 선정됐다.

‘자연으로 가는 길, 구례’ 슬로건의 ‘자연’과 놀이터의 주인공이자 세상의 주역이 될 ‘아이’와 ‘꿈’을 결합해 자연 속에서 우리 아이들이 에너지를 발산하며 행복하길 바라는 마음을 담았다.

김순호 구례군수는 “어린이 및 군민들의 적극적인 참여와 협력으로 만들어진 자연아이 꿈 놀이터에서 우리 아이들이 마음껏 뛰어놀며 꿈과 상상력을 발휘하고, 자연을 닮은 맑고 밝은 아이들로 성장하길 바란다”며 “앞으로도 아이들이 행복한 구례를 만들기 위해 지역사회 돌봄 기반 조성 및 기능강화에 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.

호남취재본부 육미석 기자 kun5783@asiae.co.kr