초등인강 와이즈캠프, ‘수준별’ 학습과 ‘비주얼씽킹’ 학습으로 인기

일생 중 학부모가 가장 자녀에게 신경 쓰는 시기 중 하나가 초등학교 진학이다. 유치원을 졸업하고 초등학교 입학을 하게 되면 다른 때보다 더 손이 가는 일이 많아지기 때문이다. 초등학교 적응이 끝나는가 하면 고학년에는 학습 진도와 성적에 더욱 신경 쓰게 된다.

특히, 코로나19로 전면 등교수업이 어렵고 교육 환경이 변하면서 학부모의 조력이 큰 영향을 미치기 때문에 학원 등에 투자하는 경우도 많다. 하지만 모든 과목을 학원 수업으로 대체하기엔 경제적인 부담도 만만치 않다. 이 때문에 아이와 학부모 모두 부담 없이 체계적인 학습을 할 수 있는 스마트학습에 대한 관심도가 높아지고 있다.

이런 가운데 완벽한 홈스쿨링 학습체계로 기초개념 학습이 가능한 와이즈캠프의 프리미엄 학습 콘텐츠가 관심을 받고 있다. 와이즈캠프의 학습 시스템은 아이가 학습할 때 또래 친구들보다 뒤처지지 않을 수 있도록 돕고 흥미를 붙일 수 있어 집에서 쉽게 접근할 수 있는 학습 콘텐츠다.

와이즈캠프는 판다수학, 두두잉글리시, 오투과학 등 과목별로 학습법을 달리해 체계적인 공부를 돕는다.

판다수학의 경우 초등 수학의 모든 과정들을 수준별로 학습할 수 있는 학습 콘텐츠로 연산과 교과 개념, 문제유형, 문제풀이, 심화과정 학습을 통해서 수학 마스터가 가능하다.

두두잉글리시는 직접 듣고 읽고 쓰고 말하는 진짜 영어 프로그램이다. 영어의 기본이 되는 파닉스부터 워즈, 리딩, 그래머, 말하기, 쓰기 학습까지 모두 가능하다. 레벨테스트 후 결과에 따라서 수준에 맞는 추천학습으로 학습이 가능하며, 두두영어도서관을 통해서 레벨에 따라서 재밌게 읽을 수 있는 스토리북도 제공된다.

오투과학의 경우 실제 같은 VR 과학여행 콘텐츠와 교과서에 나오는 실험동영상을 보며 학습할 수 있다. 가상실험 동영상과 재미있는 과학자 이야기를 통해서 다양한 지식을 습득하는 학습이 가능한 것이 장점으로 꼽힌다.

이 외에 코딩이나 역사, 예체능, 한자공부를 할 수 있는 콘텐츠도 마련돼 있으며, 교과 전과목을 비주얼씽킹으로 학습할 수 있는 콘텐츠도 제공한다.

말뼈사전은 초등학교 교과서에 나오는 단어들을 학년별 단원별로 찾아서 단어의 뜻을 좀 더 쉽게 이해할 수 있는 초등맞춤사전이다. 텍스트와 음성 검색이 가능하며, 단어에 대한 설명을 재미있고 자세하고 쉽게 해주어서 이해가 쉽다.

개뼈노트는 특허 출원한 와이즈캠프만의 학습 콘텐츠로 교과서에 나오는 단원 내용의 개념의 뼈대를 정리해주는 학습이다. 단원의 마지막 과정에서 진행되며, 총체적으로 단원 전체 핵심적인 내용을 이미지로 직관화 하여 기억할 수 있다.

교과서 글뼈읽기는 교과서에 나오는 여러가지 종류의 지문들 글의 뼈대를 잡는 연습을 할 수 있는 학습 콘텐츠다. 교과서 글뼈읽기를 통해 학습 시 중요한 문해력 향상에 도움이 된다.

한편, 와이즈캠프는 지난달 7세 전용 학습 콘텐츠 누리와캠을 오픈해 7세의 한글, 국어, 수학, 영어 학습 등을 돕고, 7세를 위한 비주얼씽킹 학습 콘텐츠도 제공하고 있다. 7세 대상으로 누리와캠 정회원 등록 시 전원에게 신세계 상품권을 증정하는 이벤트를 진행중이다. 와이즈캠프 무료 체험 신청 시 비상교육 수학문제집과 초등한자문제집 1권을 증정한다.

최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr