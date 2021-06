우간다 올림픽팀 1명 코로나 확진…백신도 맞고 사전 검사서 음성

[아시아경제 박형수 기자] 도쿄올림픽에 참가하려고 일본에 도착한 외국 선수단 가운데 코로나19 확진자가 처음으로 확인됐다.

백신 접종을 완료했고 출발 전 검사에서도 감염 여부를 확인하고 일본에 도착했으나 코로나19에 감염된 사실이 일본 도착 후 확인됐다. 도쿄 올림픽·패럴림픽을 계기로 코로나19가 확산할 것이라는 우려가 커질 것으로 보인다.

20일 외신에 따르면 도쿄 올림픽에 참가하기 위해 전날 오후 일본 나리타(成田)국제공항에 도착한 우간다 선수단 9명 중 1명이 공항 검역의 일환으로 실시한 코로나19 검사에서 양성 판정을 받았다.

우간다 선수단은 영국 아스트라제네카(AZ) 코로나19 백신 2회 접종을 마친 것으로 알려졌다. 출발 72시간 이내에 코로나19 검사를 받은 후 음성 증명서도 제출했다.

공항에서 확진자를 걸러내기는 했으나 올림픽을 통한 코로나19 감염 확산 우려 여론이 높아지는 계기가 될 수도 있다.

우간다는 코로나19가 다시 확산하면서 요웨리 무세베니 우간다 대통령이 18일 '모든 승객 운송 차량의 운행 금지'를 발표했다. 공항 검역을 통과한 나머지 8명은 전용 버스를 타고 사전 합숙 시설이 있는 오사카부(大阪府) 이즈미사노(泉佐野)시로 이동했다. 확진자로 파악된 인물은 일본 정부가 지정하는 시설에 격리됐다.

우간다 선수단은 도쿄올림픽 출전을 위해 일본에 입국했다. 확진자가 발생한 것은 이번이 처음이다. 이들은 복싱, 역도, 경영 등에 출전할 예정이다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr