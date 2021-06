홈앤쇼핑, 코로나19로 멈췄던 해외여행 패키지 상품 판매 재개

자가격리 없는 국가 위주 상품 구성 박차

오는 20일, 괌·사이판 등 인기 여행지 패키지 상품 방송

[아시아경제 김철현 기자] 홈앤쇼핑(대표 김옥찬)은 코로나19로 중단됐던 해외여행 패키지 상품을 선보인다고 18일 밝혔다.

홈앤쇼핑은 지난해 코로나19 여파로 여행상품 판매를 중단한 이후, 최근 국내 숙박권 및 사전예약 항공권 상품 판매를 재개하며 여행 업계 활로를 모색하고 있다. 관련 상품 판매는 큰 인기를 얻은 바 있다.

오는 20일부터는 해외여행 패키지 상품을 1년3개월 만에 처음으로 선보인다. 이는 국내 백신 접종률 증가와 '트래블 버블'(여행안전권역) 체결 추진 등이 반영된 결과로 그동안 억눌린 여행 수요를 발 빠르게 잡는다는 전략이다.

20일 진행되는 '참좋은여행 해외여행 패키지' 방송에서는 괌·사이판 휴양형 상품을 비롯해 대만, 싱가포르 등 관광형 상품을 합리적인 가격으로 판매한다. 홈앤쇼핑 관계자는 "코로나19로 힘든 여행업계의 어려움 극복에 적극적으로 동참하고 고객들의 해외여행에 대한 니즈를 충족시키기 위해 상품을 준비했다"며 "합리적이고 실속있는 해외여행 상품을 계속 선보일 예정"이라고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr