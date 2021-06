하이투자증권, 2조5000억 규모 마곡 마이스 PF 공동 금융주관 성사

[아시아경제 박지환 기자] 하이투자증권은 서울 마곡 마이스(MICE) 복합단지 개발사업의 공동 금융주관사로서 2조5000억원 규모의 프로젝트 파이낸싱(PF) 주관을 성공적으로 마무리했다고 17일 밝혔다.

마곡 마이스 복합단지 개발사업은 강서구 마곡동 767번지 일대 8만3000여㎡ 부지에 지상 15층·지하 7층, 연면적 82만7000여㎡의 18개 동으로 업무, 판매, 생활숙박시설, 노인복지주택 및 호텔 등을 개발하는 사업이다.

하이투자증권과 메리츠증권, 롯데건설, 에스디에이엠씨 등이 참여한 롯데건설 컨소시엄은 경쟁공모 방식을 통해 지난 2019년 11월 SH공사로부터 사업자로 최종 선정됐다. 토지매입 및 건축허가를 완료하고 공사비 등 사업비 조달을 위해 총 2조5000억원 규모의 PF 대출 모집을 진행해왔다.

이날 하이투자증권은 메리츠증권, 교보생명, DB손해보험, 신협중앙회 등 43개 국내 금융기관과 함께 대주단으로 참여해 PF 모집을 완료했다.

하이투자증권 PF담당자는 "마곡 마이스 복합단지는 지하철 9호선 및 공항철도 마곡나루역과 5호선 마곡역의 트리플 역세권에 위치해 교통 접근성이 우수하고, 주요 업무시설과의 인접성도 높아 서울 서남권의 대표적 랜드마크로 자리 잡을 것으로 기대된다"고 밝혔다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr