‘AI 교수님’이 참여하는 킬러콘텐츠 나온다 … 동서대와 YBM 손잡아

17일 MOU 체결, 온라인 교육 콘텐츠 제작·개발키로



인공지능 접목 온라인 콘텐츠 제작, 해외시장 개척 협력

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 인공지능도 참여하는 교육 콘텐츠 개발을 위해 대학과 교육기업이 손잡았다.

동서대학교(총장 장제국)는 국내 유명 교육기업인 YBM(회장 민선식)과 글로벌 교육협력을 위한 업무협약을 체결했다고 17일 밝혔다.

협약식은 17일 동서대학교 뉴밀레니엄관 11층 글로벌룸에서 장제국 총장과 남호수 교학부총장, YBM민선식 회장과 YBM넷 오재환 대표이사를 비롯해 양 기관 관계자가 참석한 가운데 진행됐다.

양측은 국내?외 교육시장의 요구에 부합하는 공동 교육 커리큘럼을 만들기로 했다.

또 인공지능(AI) 맞춤 교육시스템을 적용한 교육 콘텐츠를 함께 개발하기로 했다.

동서대는 교육 콘텐츠를 제공하고, YBM넷은 동영상으로 제작할 수 있는 장비와 시설을 협조하기로 했다. 또 콘텐츠의 온라인 전환과 학습 관리 시스템(Learning Management System, LMS)을 공동으로 구축하기로 했다.

양 기관이 보유한 한국어 교육 콘텐츠를 수정 보완해 새로운 상품을 기획·개발할 예정이다. 이 콘텐츠를 통해 해외시장 판로를 개척하고, 국내 대학의 해외 유학생에게도 한국어 교육 과정을 학습할 수 있도록 할 계획이다.

장제국 동서대 총장은 “AI를 접목한 적응형 수업콘텐츠 개발이 가능해졌고, 앞으로 국내외에 새로운 형태의 선진 교육콘텐츠를 제공할 계획”이라고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr