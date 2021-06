특수본, "LH 투기 의혹 핵심인물 '강사장' 오늘 송치"

내부정보 이용 투기 의혹

前 행복청장 다음 주 송치 예정

"김상조 참고인 조사 마무리…자료 확인해야"

[아시아경제 이관주 기자] 한국토지주택공사(LH) 3기 신도시 투기 의혹의 핵심인물인 일명 ‘강사장’이 검찰에 넘겨진다.

17일 정부합동 특별수사본부(특수본)에 따르면 경기남부경찰청 부동산투기사범 특별수사대는 이날 LH 직원 강모(57)씨와 장모(43)씨 등 2명을 부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률 위반 등 혐의로 검찰에 구속 송치한다.

강씨 등은 지난해 2월 27일 내부정보를 이용해 다른 전·현직 LH 직원 등과 함께 경기 시흥시 과림동 토지 5025㎡를 22억5000만원에 공동 매입한 혐의를 받고 있다. 이 토지의 현재 시세는 38억원으로 올랐다.

이들은 같은 해 7월 이 땅을 각각 1163㎡, 1167㎡, 1288㎡, 1407㎡ 등 4개 필지로 분할했다. 1000㎡ 이상 토지가 수용될 때 주는 대토보상(현금 대신 토지로 보상받는 것)을 늘리기 위한 것이라는 의혹이 제기됐다. 여기에 강씨는 매입한 밭에 ㎡당 길이 180∼190㎝의 왕버들 나무를 심었다. 희귀수종인 이 나무는 3.3㎡(1평)당 한 주를 심는 것이 보통이다. 이에 보상금 지급 기준을 잘 아는 강씨가 보상금을 많이 챙기려 한 것이라는 의혹도 나왔다.

내부정보를 이용해 퇴직 후 토지를 매입한 혐의를 받는 전직 행정중심복합도시건설청(행복청) 청장 이모씨는 조만간 검찰에 송치될 예정이다. 특수본 관계자는 “마무리 단계로 늦어도 다음 주 초쯤 송치할 방침”이라며 “당사자는 혐의를 부인하고 있지만, 내부정보를 이용한 것으로 판단하고 있다”고 설명했다.

전세금 인상 폭을 5%로 제한하는 내용의 ‘임대차법’ 시행 이틀 전 자신이 소유한 서울 청담동 아파트 전세 값을 14% 올린 혐의를 받는 김상조 전 청와대 정책실장에 대한 수사도 이어가고 있다. 특수본 관계자는 “필요한 참고인 조사는 어느 정도 마무리됐다”면서도 “추가로 확인할 자료들이 있다”고 말했다.

이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr