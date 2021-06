[신간안내] '나는 강아지입니다' 外

◆나는 강아지입니다= 이찬종 반려동물 행동교육 전문가가 제안하는 반려견 양육법. 기초교육부터 문제행동 교정, 트라우마 치유까지 사례를 들어 소개한다. 반려견에 대한 오해와 편견도 다룬다. '내가 정말 강아지를 제대로 키우고 있나' 의심하는 견주를 위한 책.(이찬종 지음/서울셀렉션)

◆ESG 경영과 자본주의 혁신= 저자는 올해가 ESG(환경·사회·지배구조) 경영의 원년이라 선언한다. ESG 경영은 무엇인지, ESG 자본주의 시대는 무엇을 요구하는지 등을 다뤘다. 다국적 기업의 ESG 경영 성공사례와 ESG 평가를 잘 받는 전략도 소개한다.(이형종·송양민 지음/21세기북스)

◆메타버스가 만드는 가상경제 시대가 온다= 메타버스(가상현실)의 개념·기술·생태계·비즈니스까지 총망라했다. 메타버스가 만드는 현실과 가상의 융합경제를 조망하고 극복해야 할 과제도 던진다. 글로벌 기업들의 메타버스 투자사례도 생생히 다뤘다.(최형욱 지음/한스미디어)

