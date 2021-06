수원시, 구비서류 제출·자격확인 '비대면 서비스' 확대

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기 수원시가 증빙서류나 자격확인 등에 필요한 서류 제출에 비대면 서비스를 도입한다.

수원시는 행정안전부의 '비대면 간편 자격확인 서비스 재정지원 공모사업'에 선정돼 1억3000만원의 국비를 지원 받게 됐다고 16일 밝혔다.

시는 이에 따라 시민들이 각종 프로그램이나 지원사업을 온라인으로 신청할 때 증빙서류 제출과 확인 절차를 간소화하는 비대면 서비스를 도입, 본격 시행한다.

시는 특히 비대면 본인정보 전송서비스와 비대면 자격 확인 서비스 등 2개 공모 분야에 모두 선정돼 시민들을 위한 다양한 서비스에 적용할 수 있을 것으로 보고 있다.

서비스가 도입되면 온라인 신청자는 마이데이터세트를 통해 직접 서류를 제출하는 불편을 덜게 된다.

청년인턴 모집 또는 수원시 장학재단의 장학금 신청, 학자금 대출이자 지원 신청, 도시농업 교육신청 등 구비서류가 필요한 민원서비스에 활용 가능하다.

또 담당 공무원이 제출서류를 일일이 확인하지 않아도 필요한 정보를 받을 수 있어 행정서비스 처리 기간이 대폭 줄게 된다.

시는 올 하반기 시스템 구축을 완료해 내년 시민농장 신청에 시범 적용할 계획이다.

시는 아울러 '문화스포츠 공공시설 대상 이용요금 비대면 자격확인 서비스'도 도입한다.

수원도시공사가 운영하는 문화스포츠 공공시설의 대민 강좌 온라인 결제 시 감면 대상 여부를 온라인으로 확인 가능토록 해 국가유공자, 장애인, 어르신, 저소득, 한 부모 등 감면 대상자가 서류를 직접 제출하는 불편을 없앤다.

시 관계자는 "이번 서비스 도입으로 수원시민들이 더욱 편리하게 비대면 신청 서비스를 활용할 수 있을 것"이라고 설명했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr