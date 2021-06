[아시아경제 이현주 기자] 윤석열 전 검찰총장이 이르면 이달 말 늦어도 다음 달 초 정치 참여 선언을 한다.

윤 전 총장 측 이동훈 대변인은 15일 기자들에게 " 6월 말 7월 초 정치 참여 선언 검토 중"이라며 "사무실은 여의도 공유오피스 아이디어를 총장이 내셔서 이런 것 까지 포함해 검토중임을 알려드린다"고 했다.

이 대변인은 이날 오전 라디오에 출연해 “윤 전 총장의 시간표와 이 대표의 시간표가 상충하진 않을 것”이라며 이준석 국민의힘 대표가 제시한 8월전 입당설에 화답했다.

그는 “윤 전 총장도 그런 캘린더를 염두에 두고 국민 여론을 보고 있다”며 “늦지 않은 시간에 선택할 것”이라고 말했다.

