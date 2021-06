코스피, 외인·기관 동반 매도에 '3250선' 등락..."추가 상승 변수는 외국인 수급"

[아시아경제 박지환 기자] 15일 코스피가 외국인과 기관의 동반 매도에 '3250선'에서 보합세를 유지하고 있다.

이날 코스피는 전 거래일(3252.13)보다 1.04포인트(0.03%) 오른 3253.17에 출발했다. 오전 장에서 계속 보합권에서 움직이다 한때 3260선까지 오르기도 했다. 오전 10시46분 기준 전 거래일 대비 3.59포인트(0.11%) 상승한 3254.81에 거래되고 있다.

투자자별로는 외국인과 기관이 각각 1627억원, 342억원을 순매도했다. 개인은 1958억원 순매수했다.

시가총액 상위 10개 종목들은 등락이 엇갈렸다. 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 80,800 전일대비 300 등락률 +0.37% 거래량 5,441,439 전일가 80,500 2021.06.15 11:25 장중(20분지연) 관련기사 삼성전자, D램·낸드 합친 5G폰용 멀티칩 패키지 출시“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정삼성, 1분기 중남미 스마트폰 부동의 1위… 점유율 42.4% close 와 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 129,000 전일대비 2,000 등락률 +1.57% 거래량 1,015,529 전일가 127,000 2021.06.15 11:25 장중(20분지연) 관련기사 SK하이닉스, 전문직 별도 노조 설립혼조세 속에서 최고치 경신한 코스피…셀트리온 관련 종목 강세[ESG 경영시대] "친환경도 상생"…SK하이닉스, 40여개 협력사와 '에코 얼라이언스' 결성 close 는 각각 0.50%, 1.18% 상승했다. 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 649,000 전일대비 10,000 등락률 +1.56% 거래량 197,310 전일가 639,000 2021.06.15 11:25 장중(20분지연) 관련기사 혼조세 속에서 최고치 경신한 코스피…셀트리온 관련 종목 강세혼조세 나타내는 코스피…셀트리온 3형제 질주경계감 커진 증시…성장주 귀환? 가치주 지속? close 도 2.19% 올랐다. 반면 NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 383,500 전일대비 3,500 등락률 -0.90% 거래량 329,567 전일가 387,000 2021.06.15 11:25 장중(20분지연) 관련기사 혼조세 속에서 최고치 경신한 코스피…셀트리온 관련 종목 강세혼조세 나타내는 코스피…셀트리온 3형제 질주달러화 강세에 외국인 수급 부담…코스피 장중 약보합 나타내 close (-0.65%)와 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 842,000 전일대비 11,000 등락률 -1.29% 거래량 25,710 전일가 853,000 2021.06.15 11:25 장중(20분지연) 관련기사 혼조세 속에서 최고치 경신한 코스피…셀트리온 관련 종목 강세혼조세 나타내는 코스피…셀트리온 3형제 질주경계감 커진 증시…성장주 귀환? 가치주 지속? close (-1.06%)는 하락했다. 장초반 상승세를 기록했던 LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 819,000 전일대비 8,000 등락률 -0.97% 거래량 146,942 전일가 827,000 2021.06.15 11:25 장중(20분지연) 관련기사 LG에너지솔루션, 'ESG 위원회' 신설…ESG 경영 속도 낸다혼조세 속에서 최고치 경신한 코스피…셀트리온 관련 종목 강세혼조세 나타내는 코스피…셀트리온 3형제 질주 close (-0.73%)는 하락 전환했고, 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 236,500 전일대비 1,500 등락률 -0.63% 거래량 283,117 전일가 238,000 2021.06.15 11:25 장중(20분지연) 관련기사 현대차 에어택시 2025년 '훨훨'혼조세 속에서 최고치 경신한 코스피…셀트리온 관련 종목 강세혼조세 나타내는 코스피…셀트리온 3형제 질주 close 는 보합세를 보이고 있다.

이날 코스닥은 전 거래일(997.41)보다 0.64포인트(0.06%) 상승한 998.05에 출발했다. 하지만 지수는 외국인과 기관의 매도 물량이 커지며 이내 하락 전환했다. 같은 시각 지수는 전 거래일 대비 2.32포인트(-0.23%) 내린 995.09에 거래되고 있다.

코스닥 역시 외국인과 기관의 매도세가 두드러졌다. 외국인과 기관은 각각 1094억원, 319억원을 순매도했다. 개인은 1492억원 순매수했다.

시가총액 상위 10개 종목 중에서는 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 151,100 전일대비 5,500 등락률 -3.51% 거래량 516,785 전일가 156,600 2021.06.15 11:25 장중(20분지연) 관련기사 혼조세 속에서 최고치 경신한 코스피…셀트리온 관련 종목 강세혼조세 나타내는 코스피…셀트리온 3형제 질주달러화 강세에 외국인 수급 부담…코스피 장중 약보합 나타내 close 이 -3.51%로 낙폭이 가장 컸다. 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 121,100 전일대비 2,300 등락률 -1.86% 거래량 520,913 전일가 123,400 2021.06.15 11:25 장중(20분지연) 관련기사 혼조세 속에서 최고치 경신한 코스피…셀트리온 관련 종목 강세혼조세 나타내는 코스피…셀트리온 3형제 질주경계감 커진 증시…성장주 귀환? 가치주 지속? close (-1.62%), 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 57,300 전일대비 500 등락률 -0.87% 거래량 327,949 전일가 57,800 2021.06.15 11:24 장중(20분지연) 관련기사 혼조세 속에서 최고치 경신한 코스피…셀트리온 관련 종목 강세혼조세 나타내는 코스피…셀트리온 3형제 질주경계감 커진 증시…성장주 귀환? 가치주 지속? close (-0.52%), CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 165,300 전일대비 200 등락률 -0.12% 거래량 44,355 전일가 165,500 2021.06.15 11:25 장중(20분지연) 관련기사 “글로벌 네트워크 확장 통해 일본시장 공략” CJ ENM, 日 TBS와 업무협약 체결혼조세 속에서 최고치 경신한 코스피…셀트리온 관련 종목 강세혼조세 나타내는 코스피…셀트리온 3형제 질주 close (-0.66%) 등이 내렸다. 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 64,800 전일대비 600 등락률 +0.93% 거래량 100,744 전일가 64,200 2021.06.15 11:25 장중(20분지연) 관련기사 혼조세 속에서 최고치 경신한 코스피…셀트리온 관련 종목 강세혼조세 나타내는 코스피…셀트리온 3형제 질주달러화 강세에 외국인 수급 부담…코스피 장중 약보합 나타내 close (1.09%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 190,700 전일대비 1,400 등락률 +0.74% 거래량 83,302 전일가 189,300 2021.06.15 11:24 장중(20분지연) 관련기사 혼조세 속에서 최고치 경신한 코스피…셀트리온 관련 종목 강세혼조세 나타내는 코스피…셀트리온 3형제 질주경계감 커진 증시…성장주 귀환? 가치주 지속? close (0.95%), SK머티리얼즈 SK머티리얼즈 036490 | 코스닥 증권정보 현재가 318,500 전일대비 1,500 등락률 +0.47% 거래량 7,211 전일가 317,000 2021.06.15 11:24 장중(20분지연) 관련기사 혼조세 속에서 최고치 경신한 코스피…셀트리온 관련 종목 강세혼조세 나타내는 코스피…셀트리온 3형제 질주달러화 강세에 외국인 수급 부담…코스피 장중 약보합 나타내 close (1.04%) 등은 상승했다.

증시 전문가들은 코스피가 추가 상승하기 위해서는 외국인들의 수급 상황에 주목해야 한다는 분석이다. 정인지 유안타증권 연구원은 "중요한 저항은 이전 장 중 고점대인 3266 수준"이라며 "종가 기준으로 이 가격대를 돌파해야 박스권 상단선 저항을 넘었다고 볼 수 있다"고 말했다. 그는 "외국인 투자자들도 점진적으로 매수세를 형성 중이지만 본격적인 매수 국면으로는 아직 볼 수없다"고 분석했다.

한지영 키움증권 연구원은 "미국 소매판매, 산업생산, 생산자 물가 등 미국의 주요 경제 지표 발표가 집중돼 있다"며 "이를 둘러싼 관망 심리가 외국인 수급에 영향을 주면서 전반적인 증시 상단을 제약할 것으로 전망된다"고 밝혔다.

