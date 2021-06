한화에어로, 미래형 개인비행체용 전기식 작동기 개발 나선다

[아시아경제 정현진 기자] 한화에어로스페이스 한화에어로스페이스 012450 | 코스피 증권정보 현재가 48,650 전일대비 350 등락률 -0.71% 거래량 103,722 전일가 49,000 2021.06.14 10:01 장중(20분지연) 관련기사 한화 방산 3사, 국제 해양방위산업전 참가…'스마트 해군' 첨단기술 선보여[특징주]항공·우주 테마 강세…한국항공우주·쎄트렉아이·비츠로테크 등한화에어로, 3600억원 규모 美GE 항공기 엔진 부품 공급 계약 수주 close 가 드론택시 등의 신개념 항공 교통수단으로 활용될 미래형 개인 비행체(PAV) 핵심 구동장치인 전기식 작동기(EMA) 개발에 나선다고 14일 밝혔다. 최근 산업통상자원부의 '차세대 운송수단용 고신뢰 전기식 작동기 개발' 사업을 수주한 한화에어로스페이스 한화에어로스페이스 012450 | 코스피 증권정보 현재가 48,650 전일대비 350 등락률 -0.71% 거래량 103,722 전일가 49,000 2021.06.14 10:01 장중(20분지연) 관련기사 한화 방산 3사, 국제 해양방위산업전 참가…'스마트 해군' 첨단기술 선보여[특징주]항공·우주 테마 강세…한국항공우주·쎄트렉아이·비츠로테크 등한화에어로, 3600억원 규모 美GE 항공기 엔진 부품 공급 계약 수주 close 는 4년간 184억원을 투입해 2024년까지 개발을 완료할 계획이다.

전기식 작동기(EMA)는 전기에너지를 이용한 모터의 회전 동력을 통해 기계적 직진·회전 운동 등을 제어하는 구동장치로, 주로 비행체에서 기체의 방향과 자세를 제어하는 비행조정장치나 착륙장치 등을 작동시킨다. 한화에어로스페이스 한화에어로스페이스 012450 | 코스피 증권정보 현재가 48,650 전일대비 350 등락률 -0.71% 거래량 103,722 전일가 49,000 2021.06.14 10:01 장중(20분지연) 관련기사 한화 방산 3사, 국제 해양방위산업전 참가…'스마트 해군' 첨단기술 선보여[특징주]항공·우주 테마 강세…한국항공우주·쎄트렉아이·비츠로테크 등한화에어로, 3600억원 규모 美GE 항공기 엔진 부품 공급 계약 수주 close 는 이번 사업을 위해 한국항공우주연구원을 비롯 한국기계연구원, 항공대 및 국내 중소기업들과 산학연 컨소시엄을 구성했다.

한화에어로스페이스 한화에어로스페이스 012450 | 코스피 증권정보 현재가 48,650 전일대비 350 등락률 -0.71% 거래량 103,722 전일가 49,000 2021.06.14 10:01 장중(20분지연) 관련기사 한화 방산 3사, 국제 해양방위산업전 참가…'스마트 해군' 첨단기술 선보여[특징주]항공·우주 테마 강세…한국항공우주·쎄트렉아이·비츠로테크 등한화에어로, 3600억원 규모 美GE 항공기 엔진 부품 공급 계약 수주 close 는 국내 업체 최초로 PAV용 고신뢰도 전기식 작동기 개발에 성공할 경우 국내는 물론 글로벌 시장에 본격 진출해 민간항공기용 시장까지도 진입이 가능할 것으로 기대하고 있다. 또 개발·양산에 필요한 기반시설은 아산사업장에 갖추고 있고 현재 구축된 공급망을 활용한 국내 부품 협력사들과의 상생협력 등 긍정적 효과도 기대된다고 밝혔다.

한화에어로스페이스 한화에어로스페이스 012450 | 코스피 증권정보 현재가 48,650 전일대비 350 등락률 -0.71% 거래량 103,722 전일가 49,000 2021.06.14 10:01 장중(20분지연) 관련기사 한화 방산 3사, 국제 해양방위산업전 참가…'스마트 해군' 첨단기술 선보여[특징주]항공·우주 테마 강세…한국항공우주·쎄트렉아이·비츠로테크 등한화에어로, 3600억원 규모 美GE 항공기 엔진 부품 공급 계약 수주 close 관계자는 "친환경·고효율이라는 트렌드에 따라 기존 항공기에 적용되던 유압식 구동장치 대신 전기식 구동장치 적용이 확대되고 있다"면서 "앞으로 글로벌 전기식 작동기 시장은 2025년 약 3조원 규모에서 2035년에는 약11조원까지 확대될 것으로 전망한다"고 말했다.

한화에어로스페이스 한화에어로스페이스 012450 | 코스피 증권정보 현재가 48,650 전일대비 350 등락률 -0.71% 거래량 103,722 전일가 49,000 2021.06.14 10:01 장중(20분지연) 관련기사 한화 방산 3사, 국제 해양방위산업전 참가…'스마트 해군' 첨단기술 선보여[특징주]항공·우주 테마 강세…한국항공우주·쎄트렉아이·비츠로테크 등한화에어로, 3600억원 규모 美GE 항공기 엔진 부품 공급 계약 수주 close 는 '도심 항공 모빌리티(UAM)'의 다양한 플랫폼용 전기구동장치로 확대해 PAV용 핵심 구동시스템 글로벌 전문 업체로 성장한다는 계획이다. 한화에어로스페이스 한화에어로스페이스 012450 | 코스피 증권정보 현재가 48,650 전일대비 350 등락률 -0.71% 거래량 103,722 전일가 49,000 2021.06.14 10:01 장중(20분지연) 관련기사 한화 방산 3사, 국제 해양방위산업전 참가…'스마트 해군' 첨단기술 선보여[특징주]항공·우주 테마 강세…한국항공우주·쎄트렉아이·비츠로테크 등한화에어로, 3600억원 규모 美GE 항공기 엔진 부품 공급 계약 수주 close 는 올해까지 약 9000대 이상의 엔진을 누적 생산해온 국내 유일 가스터빈 엔진 제조기업으로 2019년 ㈜한화로부터 항공기계사업을 인수, 항공사업을 강화하고 있다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr