[포토]오승록 노원구청장, 제2회 노원 청소년 기자단 위촉식 참석

[아시아경제 박종일 기자] 오승록 노원구청장이 12일 오후 1시30분 상상이룸센터에서 열린 ‘제2회 노원 청소년 기자단 위촉식’에 참석했다.

위촉식은 2020년 기자단의 활동 결과를 돌아보고, 2021년 활동 방향을 논의함으로써 새롭게 포부를 다지기 위해 마련됐다.

2021년 청소년 기자단은 용화여자고, 상계고, 대진고, 수락고, 불암고등학교 등 노원구 지역 내 고등학교 학생으로, 지원자 모집 후 개별 인터뷰를 통해 PD, 취재, 촬영분야에 총 11명이 선정됐다.

청소년 기자단은 청소년 신문 발간, 유투브 채널 운영 등 다양한 방식을 통해 지역사회를 바라보는 청소년의 관점을 공유, 정책을 제시하는 구민과 구청의 가교 역할을 하게 된다.

이날 위촉식은 오승록 구청장을 비롯 노원 상상이룸센터와 구 관계자들, 청소년 기자 10명이 참석한 가운데 개회식, 위촉장 수여, 2020년 활동 결과 보고, 2021년 활동 계획 발표, 구청장 인사말, 질의응답, 기념촬영 등 순으로 진행됐다.

오승록 노원구청장은 “청소년은 노원구의 일원이자, 정책을 함께 만들어가는 중요한 구정 파트너”라며 “재치있는 아이디어와 활발한 기자단 활동을 통해 구민들 목소리를 전하는 소통창구가 돼 주기를 기대한다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr