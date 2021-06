[포토] 김수영 양천구청장 ‘우리는하나FC’ 장학금 전달식 참석

[아시아경제 박종일 기자] 김수영 양천구청장이 12일 오전 양천구 해누리체육공원에서 열린 ‘우리는하나FC’ 장학금 전달식에 참석, 수상자들과 기념촬영을 했다.

JTBC '뭉쳐야 찬다' 프로그램(축구편) 최종 우승 기념으로 ‘우리는하나FC’(개인동호회)가 전달한 장학금은 양천사랑복지재단을 통해 저소득층 자녀들에게 전달 될 예정이다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr