외국인·기관 쌍끌이 '순매수'…3249.32 마감

[아시아경제 이민지 기자] 외국인과 기관의 순매수세에 코스피가 상승 마감했다.

11일 코스피는 전 거래일 대비 0.77%(24.68포인트) 오른 3249.32로 장을 끝마쳤다. 이날 지수는 전 거래일 대비 0.07%(2.34포인트) 오른 3226.98로 장을 출발해 오름세를 이어갔다. 미국 소비자물가지수(CPI)가 13년 만에 최대 수준의 오름폭을 보였지만 미국 증시 긍정적으로 소화해내자 국내 증시도 긍정적인 영향을 받은 것으로 풀이된다. 투자자 동향을 보면 외국인과 기관은 각각 1765억원, 2731억원어치 주식을 샀고 개인은 4779억원어치 주식을 팔았다.

업종별로 보면 철강·금속(3.5%), 화학(1.79%), 운수창고(1.59%), 통신업(1.04%) 순으로 상승 폭이 컸다. 현대제철 현대제철 004020 | 코스피 증권정보 현재가 53,300 전일대비 2,600 등락률 +5.13% 거래량 2,302,972 전일가 50,700 2021.06.11 15:30 장마감 관련기사 현대제철, 1열연공장 한 달 만에 정상 가동[클릭 e종목] “현대제철, 실망과 기대가 혼재돼”[클릭 e종목]"현대제철, 2분기 판가 인상 효과 본격화...목표가 16%↑" close 등 철강 종목은 철강 가격 상승에 따른 실적기대감이 반영된 것으로 분석된다. 전일 미국 증시의 상승을 이끌었던 반도체와 제약 관련 업종은 각각 1.03%, 0.11% 상승했다.

시가총액 상위종목은 대부분 상승했다. 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 81,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 13,816,560 전일가 81,000 2021.06.11 15:30 장마감 관련기사 "사용자 경험으로 기술 개발" 삼성리서치, E&I랩 신설기관·외국인 순매수…코스피 오후에도 0.7%대↑비브랩스 합병한 삼성전자…"빅스비 개발 효율 높여" close 는 전 거래일과 같은 8만1000원에 장을 끝마쳤다. SK하이닉스(4.07%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 135,500 전일대비 2,000 등락률 +1.50% 거래량 3,637,718 전일가 133,500 2021.06.11 15:30 장마감 관련기사 기관·외국인 순매수…코스피 오후에도 0.7%대↑대국민주 “카카오” 지금 들어가도 될까요?제2의 “두산중공업” 찾았습니다 close (1.50%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 850,000 전일대비 43,000 등락률 +5.33% 거래량 488,252 전일가 807,000 2021.06.11 15:30 장마감 관련기사 기관·외국인 순매수…코스피 오후에도 0.7%대↑코스피 오전 중 오름세 유지…3240선 거래 코스피, 美 증시 호조에 장 초반 상승폭↑ close (5.33%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 238,500 전일대비 2,500 등락률 +1.06% 거래량 677,400 전일가 236,000 2021.06.11 15:30 장마감 관련기사 기관·외국인 순매수…코스피 오후에도 0.7%대↑현대차 정의선의 승부수!! 대기업 간의 빅딜, 최대 수혜 株!![특징주] 뉴인텍, 41兆 투자 'K-수소동맹' 참여 현대차에 부품 공급 소식 부각 close (1.06%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 638,000 전일대비 28,000 등락률 +4.59% 거래량 590,042 전일가 610,000 2021.06.11 15:30 장마감 관련기사 코스피 오전 중 오름세 유지…3240선 거래 코스피, 美 증시 호조에 장 초반 상승폭↑순탄히 지나간 '네 마녀의 날'…코스피 강보합 마감 close (4.59%) 등은 상승했다. 반면 NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 372,500 전일대비 1,000 등락률 -0.27% 거래량 654,874 전일가 373,500 2021.06.11 15:30 장마감 관련기사 기관·외국인 순매수…코스피 오후에도 0.7%대↑코스피 오전 중 오름세 유지…3240선 거래 코스피, 美 증시 호조에 장 초반 상승폭↑ close (-0.27%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 845,000 전일대비 10,000 등락률 -1.17% 거래량 75,694 전일가 855,000 2021.06.11 15:30 장마감 관련기사 코스피 오전 중 오름세 유지…3240선 거래순탄히 지나간 '네 마녀의 날'…코스피 강보합 마감'네 마녀의 날' 강보합 출발 코스피…장 초반 혼조세 close (-1.17%)는 하락했다. 상위종목 중에선 2차전기 관련 기업이 강세를 보였는데, 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 638,000 전일대비 28,000 등락률 +4.59% 거래량 590,042 전일가 610,000 2021.06.11 15:30 장마감 관련기사 코스피 오전 중 오름세 유지…3240선 거래 코스피, 美 증시 호조에 장 초반 상승폭↑순탄히 지나간 '네 마녀의 날'…코스피 강보합 마감 close 는 미국 생산기지 진출 가능성과 미국 전기차 트럭업체 로즈타운데 배터리 공급계약 공식화가 호재로 작용했다.

이날 코스닥지수는 전 거래일 대비 0.32%(3.20포인트) 오른 990.97로 끝마쳤다. 지수는 전 거래일 대비 0.16%(1.62포인트) 오른 989.39로 장을 시작해 상승 마감했다. 코스닥시장에선 개인 홀로 1558억원어치 주식을 사들였다. 외국인과 기관은 각각 1067억원, 478억원어치 주식을 팔았다.

업종별로 보면 오락·문화(1.90%), 종이·목재(1.14%), 유통(0.87%), 통신서비스(0.81%), 일반 전기전자(0.79%) 순으로 올랐다. 시가총액 상위종목은 모두 상승 마감했다. 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 117,600 전일대비 500 등락률 +0.43% 거래량 505,075 전일가 117,100 2021.06.11 15:30 장마감 관련기사 기관·외국인 순매수…코스피 오후에도 0.7%대↑코스피 오전 중 오름세 유지…3240선 거래 코스피, 美 증시 호조에 장 초반 상승폭↑ close 와 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 138,800 전일대비 1,100 등락률 +0.80% 거래량 179,329 전일가 137,700 2021.06.11 15:30 장마감 관련기사 기관·외국인 순매수…코스피 오후에도 0.7%대↑코스피 오전 중 오름세 유지…3240선 거래 코스피, 美 증시 호조에 장 초반 상승폭↑ close 은 각각 0.43%, 0.80% 상승했다. 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 56,600 전일대비 200 등락률 +0.35% 거래량 457,683 전일가 56,400 2021.06.11 15:30 장마감 관련기사 기관·외국인 순매수…코스피 오후에도 0.7%대↑코스피 오전 중 오름세 유지…3240선 거래순탄히 지나간 '네 마녀의 날'…코스피 강보합 마감 close (0.35%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 189,200 전일대비 4,600 등락률 +2.49% 거래량 268,562 전일가 184,600 2021.06.11 15:30 장마감 관련기사 기관·외국인 순매수…코스피 오후에도 0.7%대↑코스피 오전 중 오름세 유지…3240선 거래순탄히 지나간 '네 마녀의 날'…코스피 강보합 마감 close (2.49%), 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 61,900 전일대비 400 등락률 +0.65% 거래량 195,184 전일가 61,500 2021.06.11 15:30 장마감 관련기사 기관·외국인 순매수…코스피 오후에도 0.7%대↑코스피 오전 중 오름세 유지…3240선 거래 코스피, 美 증시 호조에 장 초반 상승폭↑ close (0.65%), CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 168,000 전일대비 1,400 등락률 +0.84% 거래량 101,799 전일가 166,600 2021.06.11 15:30 장마감 관련기사 기관·외국인 순매수…코스피 오후에도 0.7%대↑tvN 못 보나…LG유플러스·CJ ENM, 마지막 협상 나서코스피 오전 중 오름세 유지…3240선 거래 close (0.84%), SK머티리얼즈 SK머티리얼즈 036490 | 코스닥 증권정보 현재가 316,000 전일대비 3,300 등락률 +1.06% 거래량 20,429 전일가 312,700 2021.06.11 15:30 장마감 관련기사 기관·외국인 순매수…코스피 오후에도 0.7%대↑코스피 오전 중 오름세 유지…3240선 거래 코스피, 美 증시 호조에 장 초반 상승폭↑ close (1.06%) 등도 상승했다.

이경민 대신증권 연구원은 “시장에선 인플레이션 상승이 일시적일 것이란 인식이 확산됐고 지난 4월의 경험이 크게 작용해 이번 CPI 서프라이즈 효과는 크게 둔화됐다”며 “미국 증시 강세 영향으로 2차전지와 반도체 등 기술주와 성장주 중심으로 강세를 나타냈다”고 설명했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr