[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 7일 오후 배우 남보라를 영등포구 홍보대사로 위촉, 함께 기념촬영을 했다.

배우 남보라는 차이나는 클라스, 크루아상, 해를 품은 달 등 예능과 드라마를 오가며 활발한 활동을 펼치고 있으며, 쪽방촌 간식 봉사, 굿피플, 보육원 기부 등 다양한 선행활동을 이어오고 있다.

채현일 구청장은 남보라 배우에게 “향후 영등포구 홍보대사로서 주요 정책, 행사 등 영등포의 다양하고 풍성한 매력을 널리 알리는 일에 적극 힘써주길 바란다”고 전했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr