화요일인 8일 중부지방과 경북권에 구름이 많은 가운데 전날 밤부터 아침 사이 서울·인천·경기 북부와 강원도에는 1㎜ 내외의 약한 비가 오는 곳이 있겠다.

오후 3시부터 6시 사이 경기 북부에는 5㎜ 내외의 비가 오는 곳도 있겠다. 아침 최저기온은 16∼21도, 낮 최고기온은 22∼33도로 예상된다.

충남 서해안과 전라 서해안에는 아침까지 짙은 안개가 끼는 곳이 있겠다. 서해중부 해상에는 돌풍과 함께 천둥·번개가 치는 곳이 있겠다. 바다의 물결은 동해와 서해, 남해 앞바다 모두에서 0.5∼1.0m로 일겠다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr