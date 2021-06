순천시, 청소년 교육·문화·가족 프로그램 수강생 모집

청소년문화의집과 함께 몸과 마음이 건강한 청소년으로

[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 전남 순천시(시장 허석)는 오는 10일까지 청소년 문화의 집 ‘청소년 교육·문화·가족 프로그램’에 참여할 관내 초중고 청소년 116명을 선착순으로 모집한다고 7일 밝혔다.

프로그램은 오는 21일부터 내달 16일까지 총 4주간 진행되며 주중과 주말을 나눠 각각 다른 프로그램으로 운영되고, 수강료는 재료비 일부를 제외하고는 무료로 진행된다.

주중 프로그램은 ▲창의수학&보드게임, ▲창의과학실험놀이, ▲3D펜 창의융합교실, ▲요리교실, ▲베이커리(초급?중급), ▲업사이클링디자이너, ▲리듬난타, ▲통기타, ▲탁구로 구성되어 있으며, 주말 프로그램은 가족, 자기계발, 진로?직업체험 중심으로 ▲가족필라테스, ▲방송댄스, ▲DIY목공예가 진행될 예정이다.

프로그램 신청은 시 홈페이지 또는 다음카페 ‘순천시청소년문화의집’에서 프로그램 검색 후 QR코드를 통해 신청서를 제출하면 되며, 기타 자세한 사항은 순천시 청소년 문화의 집으로 문의하면 된다.

시 관계자는 “청소년수련활동인증프로그램, 학부모교육, 진로·직업체험교육 등 다양한 활동프로그램을 통해 지역 청소년들이 보다 건전하고 튼튼하게 성장할 수 있도록 힘쓰겠다”고 말했다.

