“이용섭 광주시장 측근 비위행위 엄정 수사하라”

정의당 광주시당·참여자치21 성명서 발표…이 시장 사과·재발 방지 대책 촉구

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 이용섭 광주광역시장 측근들의 비위행위와 관련해 시청 압수수색을 두고 정당과 시민단체가 엄정수사를 촉구했다.

참여자치21은 7일 보도자료를 통해 이용섭 광주시장 수행비서의 비위 사건에 대한 엄정수사를 촉구한다고 밝혔다.

이들은 “재발 방지 약속에도 불구하고 끊이지 않고 있는 광주시장 측근의 비리와 공직사회의 기강 해이를 심각하게 우려한다”며 “업자로부터 고급 승용차를 제공받았고 편의를 봐주는 대가로 500만 원, 오피스텔 공여 등이 대가가 없었을지 의문이다”고 말했다.

이어 “그동안 시민사회에서는 능력과 자질, 윤리성이 부족한 데도 측근이라는 이유로 등용해 문제가 된 사례들을 비판해 왔다”면서 “이번 사건은 특히 시장을 지근거리에서 보좌해 온 비서진에서 발생한 사건이라는 점에서 그 심각성이 크다”고 강조했다.

또 “자신의 손과 발처럼 움직여야 하는 사람들이 호가호위하며 비위를 저지를 정도로 기강이 해이해져 있는 것을 제대로 살피지 못한 이 시장의 책임이 작지 않다”며 “측근 비리에 대해 시민들에게 고개 숙여 사과하고 실질적인 재발 방지대책을 제시해야 한다”고 요구했다.

정의당 광주시당도 이날 논평을 통해 이 시장의 사과를 촉구했다.

이들은 “이 시장은 지난주 입장문을 통해 관련 사실을 언론 보도를 통해 확인했다며 안일하게 대처했다”면서 “수사 당국의 내사 사실을 인지하지 못했고 관련 조치에 미온적인 광주시에 강한 유감을 표한다”고 지적했다.

더불어 “유독 ‘청렴’을 강조해온 이 시장의 말이 무색하게 광주시는 최근 2년 연속 국민권익위원회의 공공기관 청렴도 평가에서 전국 최하위 등급을 받아 시민들을 부끄럽게 하고 있다”며 “공공기관의 업무 처리 절차 및 조직 문화, 부정부패, 비위 사실 전반에 대한 총체적인 점검과 관련한 부정 사실 확인 시 즉각적이고 엄중히 조치해야 한다”고 촉구한다.

한편 이날 경찰은 시가 주최하는 축제의 이권에 부당 개입한 의혹을 받고 있는 이용섭 광주시장 전·현직 비서들과 관련해 광주시청에 수사관들을 보내 압수수색 영장을 집행했다.

생명농업과, 비서실 등에서 컴퓨터와 관련 자료 등을 확보했다.

이와 함께 사업적 편의를 봐 달라며 금품을 건넨 혐의를 받는 업체 대표 등 2명도 함께 입건됐다.

