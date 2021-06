김해시, 인도 자매도시 '아요디아'에 산소발생기 10대 지원

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 김해시는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 상황이 심각한 인도 내 자매도시인 '아요디아'시에 산소발생기 10대를 지원했다고 7일 밝혔다.

아요디아시는 2000년 전 김해지역에 가락국을 세운 김수로왕과 혼인한 인도 아유타국 공주이자 김해 허씨 시조모인 허황옥의 고향으로 추정되는 도시다.

산소발생기는 6일 항공편으로 보내져 같은 날 뉴델리 공항에 도착, 아요디아시 관계자에게 인계돼 아요디아시 공공의료기관에서 사용된다.

현재 인도는 코로나19 1일 신규 확진자가 40만명을 넘어서는 등 역대 최고치를 기록하며 의료 시스템 붕괴와 산소 부족으로 사망자가 속출하고 있다.

최근 심각했던 상황이 진정되는 양상을 보이고 있지만, 여전히 1일 사망자 수는 3000명에 달하고 있다. 이러한 상황에 허성곤 시장은 아요디아시에 긴급 구호 물품이 직접 전달될 수 있게 하라는 지시를 내렸다. 통상적으로 인도로의 지원은 인도적십자사를 통해야 해 특정 지역으로의 지정 지원은 어렵다.

하지만 시는 주한인도대사관과 함께 방법을 모색한 끝에 아요디아시로의 직접 전달이 성사됐다.

허 시장은 "어려울 때 도와주는 친구가 진정한 친구라는 말이 있듯이 자매도시의 고통을 함께 나누며 이 난관을 극복해 나가야 한다"며 "우리의 작은 도움이 아요디아시가 코로나19 상황을 극복하는 데 힘이 되길 희망한다"고 말했다.

주한인도대사관 산지브 쿠마르 신하 부영사는 "인도대사관을 대신해 김해시의 산소발생기 지원에 진심으로 감사드린다. 여전히 확진자가 많은 아요디아 시민의 생명을 살릴 수 있는 산소발생기는 큰 의미를 지닌다"며 "이번 기부를 통해 인도와 김해의 관계가 더욱 돈독해질 것"이라고 했다.

영남취재본부 이상현 기자 lsh2055@asiae.co.kr