[신간안내]'혼자의 넓이' 外

'1코노미의 시대'·'아들아 성교육 하자'

◆혼자의 넓이= 현대문명에 대한 비판과 인간에 대한 성찰을 시어로 보여준다. 세상을 바꾸려면 다른 미래를 설계하는 인식의 전환이 필요하다고 말한다. 화이부동과 존이구동 사이에서 움직이는 균형을 추구하라는 당부다. "혼자 있어 보니/혼자는 사실상 불가능했다/나는 나 아닌 것으로 나였다."(이문재 지음/창비)

◆1코노미의 시대= 소비자 관점에서 신상품과 서비스 개발에 현실적이고 구체적인 접근 방법을 제시한다. 특히 1인 가구용 신상품을 소개하며 어떤 아이디어에 눈길이 가는지 알려준다. 새로운 아이디어를 생각하고 구체화하도록 유도하며 트렌드를 이끄는 상품기획자가 되도록 도와준다.(권단정 지음/라온북)

◆아들아 성교육 하자= 저자는 약 20만명에게 올바른 성을 가르친 성교육 강사. 강의에서 많이 접한 발기, 자위, 콘돔 등에 대한 궁금증을 명쾌하게 풀어준다. 남자아이와 성을 주제로 소통하는 방법도 열거한다. 성교육뿐 아니라 유대감과 자녀의 인성교육까지 다시 생각하고 살피게 하는 성교육 가이드다.(이석원 지음/라온북)

