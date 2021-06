경산시 세명병원, '호흡기 전담클리닉' 설치 … 구획마다 음압시설 갖춰

[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 경산시는 중방동에 위치한 서명의료재단 세명병원에서 '호흡기 전담 클리닉'을 설치, 3일부터 운영에 들어갔다고 밝혔다.

호흡기전담클리닉은 코로나19와 증상 구분이 어려운 감기, 독감 등 호흡기 환자를 중점으로 안전하게 진료하기 위한 시설이다.

세명병원의 호흡기전담클리닉은 외부 별도 공간에 접수, 문진실, 대기실, 진료실, 검체채취실, 방사선 촬영실 등을 별도로 구획, 호흡기 발열 환자와 일반 진료 환자의 동선을 분리했다.

특히 의료진과 환자의 안전을 위해 구획된 시설마다 음압 시설을 갖추고, 환자 간 동선을 최대한 확보함으로써 호흡기 증상이 있는 경우에도 안전하게 별도 진료를 받을 수 있도록 했다. 센터 운영시간은 평일 오전 9시부터 오후 1시까지다.

개소식에 참석한 최영조 경산시장은 "환자들에게 차별화된 의료서비스 제공을 통한 브랜드가치를 최대한 높여달라"고 치하한 뒤 경북도지사 표창패를 최영욱 세명병원 이사장에게 전달했다.

영남취재본부 최재호 기자 tk24@asiae.co.kr