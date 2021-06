'비상선언'·'당신 얼굴 앞에서' 칸영화제 비경쟁行

내달 6일부터 17일까지 오프라인으로 진행

한재림 감독의 '비상선언'과 홍상수 감독의 '당신 얼굴 앞에서'가 내달 6일 개막하는 칸국제영화제에 공식 초청됐다.

칸국제영화제 조직위원회는 3일(한국시간) 제74회 영화제 공식 초청작을 발표했다. 한국영화는 한 편도 경쟁부문에 합류하지 못했다. 하지만 '비상선언'과 '당신 얼굴 앞에서'가 각각 비경쟁부문과 올해 신설된 '칸스 프리미어' 부문에 이름을 올렸다.

'비상선언'은 사상 초유의 재난에 직면해 무조건적 착륙을 선포한 비행기를 그린 항공 재난 영화다. 이병헌을 비롯해 송강호, 전도연, 김남길, 임시완, 김소진, 박해준 등이 출연한다.

'당신 얼굴 앞에서'는 이혜영이 주연한 드라마다. 지난 3월 베를린국제영화제에서 홍 감독에게 은곰상 각본상을 안긴 '인트로덕션'보다 먼저 촬영됐다. 줄거리나 소재는 공개되지 않았다. 이번 초청으로 칸국제영화제에서 상영되는 홍 감독의 열한 번째 작품으로 기록됐다.

올해 칸국제영화제는 코로나19 확산 여파로 두 달 연기됐다. 다음 달 6일부터 17일까지 오프라인으로 진행된다.

