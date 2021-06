도봉구 ‘협치도봉 50+원탁회의’ 열어 지역사회문제해결 의제순위 선정

1. 자원 선순환 인식개선을 위한 도봉 RW(Recycable Waste) 마일리지 2. 청소년 기후 위기대응 실천 프로젝트 3. 깨끗한 도봉, 간접흡연 방지를 위한 민관합동 모니터링 및 시설 개선 4. 동네 가게와 함께하는 로컬 상권 활성화 5. 도봉 도시공원 거버넌스 구축 사업 6. 무장애 도시 도봉 만들기 7. 시민 편의 중심의 교통 거버넌스 구축 8. 저층 주거지 마을관리소 설치

[아시아경제 박종일 기자] 도봉구(구청장 이동진) ‘2022년 구단위계획형 시민참여예산’ 의제 선정을 위한 '협치도봉 50+ 원탁회의'가 2일 오후 2시 도봉구청 선인봉홀에서 개최됐다.

협치도봉 50+원탁회의는 지역사회혁신계획 수립을 위해 다양한 협치주체들이 모여 협치의제 우선순위를 선정, 구민들 의견을 수렴하는 도봉구만의 특징적인 의제 숙의 공론장이다.

이번 50+원탁회의는 구민제안 및 시민참여예산 공모 등으로 발굴한 의제 1870여 건에서 총 7차에 걸친 사전검토 과정을 거쳐 추출한 8개 의제 중 2022년 민관협치로 추진되기를 희망하는 3가지 의제를 심사위원이 투표하는 방식으로 진행됐다.

이날 구는 총 8개 의제 중 투표를 통해 ▲자원 선순환 인식개선을 위한 도봉 RW(Recycable Waste) 마일리지 ▲청소년 기후 위기대응 실천 프로젝트 ▲깨끗한 도봉, 간접흡연 방지를 위한 민관합동 모니터링 및 시설 개선 ▲동네 가게와 함께하는 로컬 상권 활성화 ▲도봉 도시공원 거버넌스 구축 사업 ▲무장애 도시 도봉 만들기 7. 시민 편의 중심의 교통 거버넌스 구축 8. 저층 주거지 마을관리소 설치 순으로 우선 순위를 결정했다.

그간 공개모집으로 구성된 120명의 심사위원은(오프라인 50명+온라인 70명) 5월14일부터 5월31일까지 SNS를 통해 의제에 대한 다양한 의견들을 교환함으로써 의제를 구체화하고 실천방안들을 논의했다.

이번 원탁회의는 예년과 다르게 온·오프라인을 병행하여 진행했다. 특히 의제발굴 작은공론장 및 의제숙의 작은공론장 등 '찾아가는 작은 공론장'을 사전에 운영, 동단위 주민모임, 의제별 실행조직 등과 연계 운영했다.

한편, 올해는 코로나19로 인해 많은 주민이 참여공론과 숙의를 거칠 수 없는 점을 보완, 심사의제에 대한 충분한 이해를 돕기 위해 지역사회혁신계획 추진 영상과 8개 심사의제별 안내 동영상을 제작, 공유했다.

이 밖에도 '협치도봉 홈페이지'를 새롭게 개편, 접근성을 높이고, 협치이해 및 실행체제 온라인 교육 '2021 협치 아카데미'를 운영, 주민들 협치 역량을 한 단계 높일 수 있었다.

선정된 의제는 오는 6월 말까지 숙의 과정을 거쳐 실행계획으로 구체화되고 7월 초 협치도봉구회 승인을 받아 ‘2022년 지역사회혁신계획’으로 확정될 전망이다. 8월 말에는 서울시 참여예산위원회 최종 승인을 통해 2022년도 예산 시비 보조금 10억 원 확보가 결정된다.

이동진 도봉구청장은 “시민참여예산 구단위계획형 사업은 기존의 사업 제안단계에 머물러 있던 주민의 참여권한을 사업 발굴, 선정, 실행, 평가에까지 전 과정을 민과 관이 함께 수행할 수 있도록 확대한 것”이라며 “선정된 의제들이 협치의 과정으로 말미암아 주민이 체감할 수 있는 정책으로 이어질 수 있도록 최선의 노력을 다하겠다”고 밝혔다.

도봉구는 2016년 전국 기초자치단체 중 최초로 지속가능한 협치를 위한 제도적 기반인 '도봉구 민관협치 활성화를 위한 기본 조례'를 제정한 바 있으며, 서울시 자치구 최초로 지역사회혁신계획을 수립, 지역협치를 선도적으로 이끌어오고 있는 자치구다.

이를 위해 구는 지역협치에 관한 심의·조정 기구인 '협치도봉구회의’를 발족, 성공적인 협치를 위해 민관이 참여하는 다양한 협치 프로그램들을 앞장서 실시해 오고 있다.

