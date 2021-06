장마철 맞아 에어컨·세탁기 등 한샘홈케어 서비스 최대 20% 할인

[아시아경제 김보경 기자] 한샘은 자사 홈케어 상품 '한샘홈케어' 서비스를 최대 20% 할인하는 이벤트를 진행한다고 3일 밝혔다.

한샘은 에어컨케어, 세탁기케어, 매트리스케어, 주방후드케어, 공기청정기케어 등 5가지 상품을 대상으로 에어컨케어를 포함한 2종 이상의 패키지로 구매하면 최대 20% 할인하는 이벤트를 오는 30일까지 진행한다.

또한 홈케어 서비스 후 포토후기를 등록하는 모든 고객에게는 커피쿠폰을 증정한다. 우수 후기로 선정된 고객에게는 케이크와 아이스크림 쿠폰을 추가로 증정한다.

한샘홈케어의 에어컨 케어 서비스는 제품 내외부 청소와 스팀·피톤치드 살균까지 종합적으로 관리해주는 서비스다. 지난 4월 에어컨 케어 신청 건 수가 전년 동월 대비 152% 증가할 만큼 소비자 관심이 뜨겁다.

세탁기의 경우 장기간 사용하면 물때로 인해 세탁기 안쪽이 오염돼 빨래에서 냄새가 나거나 알레르기와 천식, 아토피 등을 유발할 수 있다. 한샘홈케어의 세탁기 케어는 안쪽까지 정밀 분해해 세척 및 살균을 진행한다.

매트리스 케어는 매트리스의 오염도 측정으로 시작해 프레임 청소, 매트리스 오염물·진드기 제거, UV자외선 및 피톤치드로 세균을 살균 하는 등 전문가가 방문해 체계적으로 진행된다.

한샘홈케어 신청 접수는 온라인 한샘몰에서 가능하다. 이범우 한샘홈케어 팀장은 "본격적인 무더위와 장마에 앞서 쾌적한 주거 환경 조성을 위한 전문적이고 체계적인 상담과 꼼꼼한 서비스를 제공하겠다"고 말했다.

