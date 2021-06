‘두잉대학’에 기부도 ‘두잉’ … 동명대 기부릴레이 8번 주자 ㈜블루인더스, ‘2천만원’ 쾌척

경남 양산 방역마스크 전문기업 정천식 대표 3일 마스크와 현금 전달

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 동명대 전호환 총장이 일으킨 ‘두잉대학’ 혁신 바람을 타고 ‘기부 릴레이’가 확산되고 있다. 한달여만에 첫 주자를 떠난 바통이 8번째 기여자에게 넘겨졌다.

㈜블루인더스 정천식 대표는 3일 동명대를 찾아 두잉(Do-ing)인재 육성 발전기금 2000만원 상당을 대학에 쾌척했다.

현금 1000만원에 방역마스크 1000만원어치를 합친 기부이다.

2008년 설립한 방역마스크 전문기업 ㈜블루인더스(경남 양산시 어곡공단)는 고품질 제품 생산으로 국내와 해외에서 인정받는 기업이다.

코로나19 시기를 맞아 기부 등으로 기업의 사회적 책임도 다양하게 실천하고 있다.

동명대는 전호환 총장이 신임으로 온 이후 기업인 2명이 각각 1억원씩을 보내왔고, 전 총장 자신이 1000만원을 내는 등 릴레이 기부는 개시 1개월여만에 8번째 주자를 거쳐 3억원에 이르고 있다.

동명대 관계자는 “실천하는 ‘두잉대학’ 신설에 대한 공감과 함께, 부산·울산·경남의 기업과 대학이 지역과 함께 발전하자는 뜻으로 대학발전기금 모금에 힘이 실리고 있다”고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr