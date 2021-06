코로나 장기화로 인한 어르신들의 고립감 및 우울감 해소, 일상회복 지원

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경남 창원시는 코로나 백신 1차 예방 접종 후 14일이 지난 어르신들을 대상으로 7일부터 경로당 1014개소를 모두 개방한다고 3일 밝혔다.

지난해 11월 20일부터 코로나 지속적인 확산세로 경로당 이용 중단한 상태다.

지난 2일 기준 75세 이상 1차 접종률 63.7%이며, 9일이면 75세 이상 전체 어르신이 접종을 마치게 된다.

시는 어르신들의 여가 활동 지원을 위해 1차 접종 후 14일 지난 어르신만 우선 개방할 계획이다.

