진주시 7~9급 직원 대상 공무원 청렴 교육 시행

총 10차례에 걸쳐 진행, 한 회당 평균 80여명의 직원 대상



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 진주시는 6월 한 달 동안 7~9급 직원을 대상으로 공무원 청렴 교육을 한다고 3일 밝혔다.

시는 매년 공무원 청렴 교육을 해 왔으나 올해는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 집합 교육이 어려운 상황을 고려하여 소규모 분산 교육을 추진한다.

교육은 5월 21일부터 6월 14일까지 총 10차례에 걸쳐 진행되며, 한 회당 평균 80여명의 직원들을 대상으로 한다.

이번 교육은 공직사회의 경험이 적은 신규 공무원과 실무 담당 공무원이 기본적으로 알고 준수하여야 할 지방공무원법, 공무원 행동강령, 청탁금지법 전반을 살펴본다.

강의를 맡은 진주시 임용섭 감사관은 교육에 참여한 후배 공무원들에게 “공무원으로서 지켜야 할 가장 기본적인 사항을 잘 숙지해서 깨끗하고 투명한 행정을 펼쳐 나가길 바란다”고 당부했다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr