우아한형제들-근로복지공단, 배달기사 의료비 지원 활성화 MOU

[아시아경제 김보경 기자] 배달의민족 운영사 우아한형제들이 교통사고 등 산업재해를 당한 배달기사 지원을 위해 근로복지공단과 손을 잡았다.

우아한형제들은 3일 서울 중구 사랑의열매 회관에서 근로복지공단, 사랑의열매 사회복지공동모금회, 한국마이크로크레디트 신나는조합과 함께 '우아한 라이더 살핌기금 활성화를 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다.

우아한 라이더 살핌기금은 2019년 우아한형제들 창업자 김봉진 의장이 사재 20억원을 사랑의열매에 기탁해 조성했다. 음식배달 중 교통사고 상해를 입은 라이더에게 긴급 의료비와 생계비를 지원하기 위한 목적이었다.

우아한 라이더 살핌 기금은 플랫폼 기업이 플랫폼 노동자를 보호하는 안전망 역할을 하면서 지금까지 37명에게 총 2억 2594만원을 지원했으나 정작 라이더들이 이를 활용하지 못하는 경우가 있었다.

이번 MOU 체결로 앞으로 근로복지공단은 공단과 지사, 소속기관 등을 통해 운행 중 다친 배달기사들에게 우아한 라이더 살핌 기금을 안내, 홍보하는 역할을 할 계획이다. 이에 따라 앞으로 산재보험을 신청하는 단계부터 이 기금의 존재를 안내받아 금전적 지원을 추가로 받을 수 있다. 산재에 가입하지 않았거나 불승인 받은 라이더에게도 기금이 지원된다.

우아한형제들과 신나는조합·사랑의열매는 근로복지공단을 통해 기금 지원을 신청한 대상자를 확인 후 지원 여부를 결정할 계획이다. 또 라이더들의 적극적인 신청을 유도하기 위해 지원 사례를 공단과 공유하기로 했다.

