車산업협회 "탄소중립·산업충격 대비 하이브리드車 혜택 지속돼야"

"하이브리드車, 내연차→전기동력차 전환기 가교역할 가능"

[아시아경제 유제훈 기자] 탄소중립 및 미세먼지 감축, 전동화에 따른 산업충격을 대비하기 위해선 하이브리드 자동차에 대한 세제혜택을 지속·확대해야 한다는 주장이 나왔다.

한국자동차산업협회(KAMA)는 3일 '하이브리드차 보급 필요성 및 정책과제' 보고서를 통해 "하이브리드차는 전기동력차 전환과정에서의 산업 충격, 탄소중립 및 미세먼지 감축 정책의 현실적 대안"이라며 이같이 밝혔다.

보고서에 따르면 하이브리드차에 대한 정부지원은 지난 2017년 총 383만원에서 올해 183만원까지 매년 50년씩 감소하고 있는 추세다. 이런 상황임에도 레저용자동차(RV)의 경우 지난해 디젤차 비중은 전년 대비 8.9%포인트 줄어든 41.2%, 하이브리드차 비중은 4.2%포인트 늘어난 8.1%를 기록했다.

KAMA는 이와 관련 "보조금 축소에도 하이브리드차가 높은 성장세를 보인 것은 높은 연비로 인해 운행할 수록 경제적이란 인식이 크게 작용한 것"이라면서 "하지만 세제지원이 없는 경우 소비자에게 하이브리드차가 가지는 매력이 상당부분 반감될 수 밖에 없다"고 짚었다.

아울러 하이브리드차가 현재 탄소중립 및 미세먼지 감축 정책에 있어 현실적인 대안이라는 점도 지목됐다. 차량 전주기적평가(LCA·Life Cycle Assessment) 관점에서 볼 때 하이브리드 차는 27.5t CO2-eq의 온실가스를 배출하는 반면, 80㎾h급 전기차는 배터리 제조 및 재활용 방법에 따라 최대 28.2t CO2-eq의 배출량을 보이는 것으로 조사됐다.

KAMA는 "에너지 발전 구성에 따라 전기차의 친환경성이 더 높아질 가능성이 있으나 오는 2030년까지 이를 획기적으로 개선하는 데는 한계가 있다"면서 "하이브리드차는 중·단기적으론 전기동력차보다 비용 효율적으로 탄소중립 목표 달성에 기여 할 수 있다"고 전했다.

전동화에 따른 산업충격을 일정 부분 상쇄할 수 있다는 점도 하이브리드차의 강점으로 꼽힌다. 하이브리드차는 내연차는 물론 전기동력계 핵심 부품인 배터리, 모터, 인버터, 컨버터 등을 함께 사용, 전동화 과정에서 중소부품업계 등 자동차산업 생태계에 대한 부담을 최소화 할 수 있다는 것이다.

정만기 KAMA 회장은 "국내 내연기관 부품업체들이 하이브리드차를 '캐시카우' 삼아 향후 전기차 투자에 나설 수 있게 해야 한다"면서 "특히 지난해 기준 전기차 시장의 국산차 비중은 65%인 만큼, 세제감면 요건을 충족하는 하이브리드차의 국산차 비중은 87%에 달해 국내 차산업 육성 측면에서도 하이브리드차에 대한 지원책이 반드시 필요하다"고 강조했다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr