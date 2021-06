[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 김해시도시개발공사가 시민의 아이디어를 직접 반영하고자 ‘시민생각 더하기’ 공모전을 3일부터 25일까지 진행한다.

공모주제는 도시개발공사에서 관리하는 시설에 대한 비대면 공공서비스 제공 방안이며, 공사에 관심이 있는 시민이면 누구나 참여할 수 있다.

신청서 양식 및 자세한 내용은 김해시도시개발공사 홈페이지에서 확인할 수 있다.

접수된 공모작은 창의성, 경제성, 계속성, 노력도 등을 종합 심사해 금상 40만원, 은상 30만원 등 105만원 상당의 온누리 상품권을 지급할 계획이다.

김홍립 사장은 “참신한 아이디어를 갖고 계신 분들의 적극적인 참여를 기대한다”고 말했다.

영남취재본부 이상현 기자 lsh2055@asiae.co.kr