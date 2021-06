신보, 현대모비스 협력기업에 237억 '공동 프로젝트 보증' 지원

[아시아경제 송승섭 기자]신용보증기금이 현대모비스 협력기업에 237억원 규모의 ‘공동 프로젝트 보증’을 지원한다고 3일 밝혔다.

대상은 현대모비스의 ‘미래자동차 선도 핵심부품 양산 프로젝트’에 참여한 협력기업이다. 해당 프로젝트는 전기차와 자율주행 시스템 부품양산 사업이다. 협력기업 15개사가 받는 237억원의 지원자금은 기술개발과 원자재 확보 등에 사용될 예정이다.

지원방식은 공동 프로젝트 보증이다. 신보가 대기업과 협력기업이 공동으로 추진하는 프로젝트의 사업성을 평가한 뒤 협력기업에 보증을 지원하는 상품이다. 개별기업의 매출액과 재무등급처럼 과거 실적 중심으로 심사하는 기존 방식에서 벗어나, 공동 프로젝트의 혁신성과 성장성을 검토하는 게 특징이다. 공동 프로젝트 보증을 이용하면 신용도가 낮거나 재무비율이 취약한 중·저 신용의 협력기업도 지원받을 수 있다.

다만 공동 프로젝트 보증은 친환경 모빌리티 사업, 차세대 연료전지 사업, 한국판 뉴딜 관련 사업 등 미래 혁신적인 사업과 관련된 프로젝트인 경우에만 가능하다. 지난해 제도 도입 이후 현대자동차와 대우해양조선 협력기업 16개사에 총 264억원을 지원했다. 현대모비스 협력업체 지원은 3번째 사례다.

신보 관계자는 “매출실적이나 신용도가 일시적으로 하락한 기업이라도 프로젝트의 사업성이 우수한 경우 공동 프로젝트 보증을 통해 보증지원이 가능하다”며 “향후 자동차, 조선 분야 이외에도 철강, 화학 등 국가 주력산업의 경쟁력 강화를 위해 지원대상과 규모를 지속해서 확대하겠다”고 강조했다.

