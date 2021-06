김해시 율하체육관에 예방접종 2센터 개소 … 접종률 ↑ 가속

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 김해시 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 2센터를 율하체육관에 3일 개소해 접종률 향상에 속도를 낸다.

현재 센터에서는 75세 이상 어르신 대상으로 접종 중이며 위탁의료기관은 지난달 27일부터 65~74세를 대상으로 접종 중이다.

김해시 전체 접종 대상자는 18세 이상 인구 약 30만명 정도이며 2일 기준 1차 접종 4만5470명(15.1%), 2차 접종 완료는 1만3583명(4.5%)이다

75세 이상 어르신만 놓고 보면 대상자 2만3572명 중 2만1668명(91.9%)이 1차 접종을 완료했으며 8879명(37.6%)은 2차까지 완료했다.

고위험군에 속하는 60대 이상 시민은 사전예약 기간인 3일까지 질병관리청의 ‘코로나19 예방접종 사전예약 시스템’ 누리집, 전화상담실로 접수하거나 가까운 읍·면·동 행정복지센터를 방문하면 예약 도움을 받을 수 있고, 자녀의 대리 예약도 가능하다.

허성곤 시장은 “코로나19에서 벗어나 이전의 일상으로 돌아갈 수 있도록 적극적으로 접종에 동참해 달라”고 당부했다.

