경기경제과학원 '월드클래스 CEO아카데미' 운영

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도경제과학진흥원이 도내 중소ㆍ중견기업 최고경영자(CEO)를 위한 '월드클래스 CEO 아카데미' 참가자를 모집한다.

참가 대상은 도내 중소ㆍ중견기업 CEO, 유관기관 임원 등이며 교육 회차별로 15명을 선착순 모집한다. 참가비는 1회차 당 15만원이다. 신청방법은 GBSA아카데미 홈페이지에 들어가 온라인 신청하면 된다.

1차 특강은 9월1일 '글로벌 생산기지에서 소비시장으로 변화'를 주제로 베트남 경제전망 및 진출방안에 대한 강의로 진행된다.

2차 특강은 10월6일 '떠오르는 중동시장을 잡아라!' 및 '동남아 소비재 수출전략' 이라는 두 개의 주제로 사우디아라비아, UAE, 베트남, 인도네시아, 미얀마 진출 방안, 트렌드 분석 및 마케팅 전략를 다룬다.

3차 특강은 11월18일 '기업경영분석과 성장전략'을 주제로, 4차 특강은 11월19일 '중소기업 CEO가 반드시 알아야 할 기업경영'을 주제로 강의가 진행된다.

이번 아카데미는 글로벌 비즈니스 역량 강화 및 신흥시장 개척을 위한 맞춤형 교육과 함께 성장전략, 리더십 등 기업경영을 위한 핵심강의로 구성돼 있다.

2011년부터 시작된 '월드클래스 CEO 아카데미 과정'은 2020년까지 총 330명이 수료했으며, 작년부터는 코로나19로 인해 단기특강 방식으로 변경해 운영하고 있다.

