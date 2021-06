제주항공, 캘리그래피 등 특화서비스 이벤트 진행

[아시아경제 이동우 기자] 제주항공 제주항공 089590 | 코스피 증권정보 현재가 27,000 전일대비 250 등락률 +0.93% 거래량 344,548 전일가 26,750 2021.06.03 10:54 장중(20분지연) 관련기사 백신 맞고 홀가분하게 여름휴가 다녀오시죠 [클릭 e종목]"제주항공, 4분기부터 회복…목표가 46%↑"제주항공, 2개월 연속 여객·화물 운송 1위 close 은 이달 한 달 동안 승무원 기내식 카페 ‘여행의 행복을 맛보다’에서 특화서비스팀 이벤트를 진행한다고 3일 밝혔다.

매주 토요일(5·12·19·26일)은 기내 특화서비스팀인 ‘일러스타’팀이 즉석 캘리그래피 부채를 만들어준다. 비행기 창문 모형의 부채위에 고객이 원하는 문구를 즉석에서 캘리그래피로 꾸며준다. 16일과 30일에는 현장 식사 고객을 대상으로 ‘운빨로맨스’ 팀원들의 ‘타로 운세’ 이벤트도 진행된다.

구매고객을 대상으로 ‘여행맛 스탬프’ 모으기 이벤트도 진행한다. 구매금액(1만원에 1개)에 따라 제공되는 스탬프 6개를 모으면 아메리카노 1잔을 드리며, 12개를 모으면 원하는 기내식 1개를 증정한다.

제주항공 관계자는 "기내에서 진행되던 특화서비스를 여행맛으로 가져온 것"이라며 "여행맛이 운영되는 동안 제주항공의 특별한 이벤트들을 지속적으로 도입할 것"이라고 말했다.

